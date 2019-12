İstanbul havalimanı'nda, yeni "özel yolcu salonu" hizmete girdi

BÜNYESİNDE 19 havayolu şirketini barındıran havayolu ittifakı SKYTEAM İstanbul Havalimanı'nda, yeni özel yolcu salonunu hizmete açtı.Açılışta konuşan SKYTEAM CEO'su Kristin Colvile, ittifak üyesi 7 havayolu şirketinin İstanbul Havalimanı'nda özel yolcu salonunu kullanacağını belirterek, "Buranın bir parçası olmak bize gurur verdi. Özel yolcu salonları bizim müşterilerimizin seyahatlerinde önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla bizim için de çok önemli" dedi.İstanbul Havalimanı'nda açılışı yapılan özel yolcu salonu, çok sayıda hava yolu şirketinin yolcularına hizmet vermeye başladı. Bir hava yolu ittifakı olan ve 19 üyesi ile dünya genelinde yılda 630 milyon yolcu taşıyan SKYTEAM, İstanbul Havalimanı'nın Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde 'SKYTEAM Lounge' isimli özel yolcu salonunun açılışı için tören düzenlendi. Törene SKYTEAM CEO'su Kristin Colvile ve İGA Havalimanı İşletmesi CEO Danışmanı Melih Mengü'nün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı."YENİ HAVAYOLLARININ GELECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ"Törende konuşan İGA Havalimanı İşletmesi CEO Danışmanı Melih Mengü, "İstanbul Havalimanı açılalı bir yıl oldu. Bu süre içerisinde 46 milyondan fazla yolcuyu misafir ettik. Günde yaklaşık 290 bin yolcuya ulaşacak hava trafiğimiz var. Önümüzdeki dönemde de bunun artacağını tahmin ediyoruz. Gelecek yıl Haziran ayında üçüncü pistin açılmasıyla 'slot' imkanları artacak ve yeni hava yolu şirketlerinin geleceğini tahmin ediyoruz. Özellikle SKYTEAM'e üye Uzak Doğu'ndan iki tane havayolunun ışıklarını görmek üzereyiz. İnşallah onların da gelmesiyle havalimanımız renklenecek. SKYTEAM ve diğer birliklerin burada olması bu yaptığımız büyük binanın içerisinde insan emeğini çeşitlendiriyor. O nedenle çok mutluyuz" dedi."BU HAVALİMANINDA BAŞARDIĞINIZLA ÇOK GURUR DUYMALISINIZ"İstanbul Havalimanı'ndan övgü ile bahseden Kristin Colvile ise açılışı yapılan salonun çok güzel olduğunu belirtti. Colvile, şunları söyledi:"Buradaki çıtayı daha da yükselttik. Bir sonraki salon için bu standartlara ulaşmak gerçekten zor. Çok güzel bir havalimanı. Bunun bir parçası olmak bize gurur verdi. Lounge'ler bizim müşterilerimizin seyahatlerinde önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla bizim için de İstanbul'da bu 'lounge'nin olması çok önemli. İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren 7 havayolu şirketi burayı kullanacak. Air France, KLM, Tarom, Korean, Aeroflot, MEA ve Saudia Havayolları buradan hizmet alacak. Her salonumuzda olduğu gibi misafirlerimize yerel tatları tadabilecekleri imkanlar sunuyoruz. Burada da Türk yemeklerinden vereceğiz. Türk çayı ve pide vereceğiz."YOLCULARA YEREL TATLAR İKRAM EDİLECEKTörenin ardından yaklaşık 600 metrekare alanda kurulan özel yolcu salonu hizmete girdi. İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu salonundan SKYEAM üyesi Aeroflot, Air France, KLM, Korean Air, MEA, Saudia ve Tarom havayolu şirketlerinin First, Business Class ve Elite Plus yolcuları faydalanacak. Dünyanın dört bir yanından gelen yolculara yerel ve uluslararası lezzetler, Türk mutfağından seçmeler ve pide fırınından taze pide ikramı da yapılacak.