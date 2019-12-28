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İstanbul Havalimanı'nda yılbaşı hareketliliği

Yılbaşı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar hava ulaşımına yoğun ilgi gösterince, İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik yaşandı.

28.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:53 İstanbul Havalimanı'nda yılbaşı hareketliliği
tatilini dışında geçirmek isteyen vatandaşlar hava ulaşımına yoğun ilgi gösterince, İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik yaşandı.

Yılbaşına günler kala, 2020'ye İstanbul dışında girmek isteyen tatilciler hava ulaşımını tercih edince İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik oluşturdu. Özellikle hafta sonu tatilinin de başlamasıyla gün içerisinde terminale gelen yolcular, biletleme kontuarları, pasaport ve güvenlik kontrol noktalarında hareketliliğe neden oldu. Havalimanı personelleri ve pasaport kontrol noktalarında görevli polislerin de yoğunluk ve bekleme sürelerini en aza indirmek için tüm noktaları açık tuttuğu görüldü.

"Herkese güzel seneler diliyorum"

Yılbaşı tatili için ailesinin yanına 'e gittiğini belirten yolculardan Ömer Faruk Paksoy, "İstanbul'da öğrenciyim yılbaşı tatili için Mardin'e evime gidiyorum. Şu anda da uçağımı bekliyorum. Havalimanında herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım işlemlerim sorunsuz bir şekilde halloldu. Benim için 20 gün civarında bir tatil olacak. Herkese güzel seneler diliyorum" dedi.

Yılbaşına Mardin'de girmek için Yunanistan'dan gelen Kerasia Tamourıdou isimli yolcu ise, "Selanik'ten geliyorum. İstanbul'dan Mardin'e gideceğim. Hem yeni yıla Mardin'de girmek hem de orayı ziyaret etmek istiyorum. Yeni yıl mesajım ise sadece herkes için sağlık, barış ve huzur diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul, Yılbaşı, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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