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İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve personellerin ateşi ölçülmeye başlandı

İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve personellerin ateşi ölçülmeye başlandı İstanbul Havalimanı'nda alınan korona virüs önlemlerine bir yenisi daha eklenerek giden yolcu katından terminale giriş yapmak isteyen yolcu ve personeller, ateşleri ölçülerek terminale alınmaya başladı.

21.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:17
İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve personellerin ateşi ölçülmeye başlandı
İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda alınan korona virüs önlemlerine bir yenisi daha eklenerek giden yolcu katından terminale giriş yapmak isteyen yolcu ve personeller, ateşleri ölçülerek terminale alınmaya başladı.
Çin'den dünyaya yayılan korona virüse karşı alınan önlemler her geçen artmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı'nda da yeni bir ek tedbir daha uygulanmaya başladı. Ocak ayından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından ilk olarak Çin başta olmak üzere Uzak Doğu uçuşlarında, sonrasında ise tüm uçuşlarda başlatılan termal kamera uygulaması sürerken, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA da terminaldeki hijyen konusunda tedbirleri en üst düzeye çıkarmıştı.
Yolcu ve personellerin ateşi ölçülmeye başlandı
Korona virüs kapsamında aldığı ek önlemlere bir yenisini daha ekleyen İGA, giden yolcu katından terminale giriş yapmak isteyen yolcu ve personellerin ateşini ölçerek terminale almaya başladı. Terminal giriş kapılarında bulunan güvenlik görevlileri, ellerindeki dijital ateş ölçme cihazlarıyla havalimanına giriş yapan herkesin ateşini ölçüyor. Korona virüsün belirtilerinden biri olan yüksek ateş durumuna rastlanması durumunda ise kişi, İstanbul Havalimanı'nda görevli Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü bünyesindeki sağlık ekiplerine yönlendirilerek gerekli kontroller sağlanacak. İstanbul Havalimanı’nda yolcu ve personellerin ateşi ölçülmeye başlandı

Kaynak: İHA

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İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve personellerin ateşi ölçülmeye başlandı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul Havalimanı, İstanbul, Genel

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