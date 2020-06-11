İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı uçuşları yeniden başladı

İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 2 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları yeniden başladı.

11.06.2020 08:54 | Son Güncelleme: 11.06.2020 08:59
İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 2 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları yeniden başladı.
Yeni normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da başlayan iç hat uçuşlarının ardından İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı seferleri de belirli ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak yeniden açıldı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları, Almanya, İngiltere ve Hollanda'ya İstanbul Havalimanı'ndan tarifeli seferler başlattı.
Günler öncesinden bilet alan yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Biletli yolcuların haricinde terminale girişlere izin verilmedi. Yolcuların havalimanına girişte termal kameralarla vücut ısıları kontrol edildi. Arama noktalarından Dış Hatlar Gidiş Terminaline gelen yolcular, burada sosyal mesafeye uyarak bekledi. Havalimanına giren yolcular bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaport bölümünden geçerek uçaklara yöneldi.
Yolcuların ve çalışanların maske taktığı ve çoğunlukla sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.
THY'nin Almanya'nın başkenti Berlin ile Düseldorf, Münih ve Frankfurt kentlerine, İngiltere'nin başkenti Londra'ya ve Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a İstanbul Havalimanı'ndan başlattığı tarifeli uçuşlar kapsamında ilk uçuş saat 08.20'de Düselfdorf şehrine yapıldı.
Jasmin Alara Weihs, yaptığı açıklamada, Almanya'nın Frankfurt kentine gittiğini söyledi. Almanya'da öğrenci olduğunu belirten Weihs, "Aslında okulumuz 20 Nisan'da başladı ama online olarak dersleri yapıyorduk. Mart başından geldim, Nisanın 9'unda dönecektim. O zamandan beri buradayım. Sürekli bilet alıyordum ama iptal oluyordu. 3 kere iptal olunca, ilk güne hemen aldım. Avusturya ve Türkiye vatandaşıyım. HES kodu gerekiyor. Sadece Türk vatandaşı iseniz orada oturum izninizin olması gerekiyor." diye konuştu.
Karşılıklı uçuş gerçekleştirilen ülkelerin yetkili makamlarınca belirlenen şartları taşıyan yolcular, başlatılan tarifeli uçuşlarla seyahat gerçekleştirebiliyor.
İstanbul Havalimanı'ndan dış hatlarda bugün 08.20'de gerçekleştirilen TK1523 İstanbul-Düseldorf ve TK 1980 İstanbul-Londra seferlerinin ardından, 08.25'te TK-1951 İstanbul-Amsterdam, 08.30'da 1587 İstanbul-Frankfurt, 08.50'de TK 1721 İstanbul-Berlin ve 09.05'te TK 1629 - İstanbul Münih uçuşları yapılacak. İstanbul Havalimanı’nda yurt dışı uçuşları yeniden başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, İstanbul, Hollanda, Almanya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny’s 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı Haber
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Cemal Can ve Ardahan’ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı’yı hayal kırıklığına uğrattı Haber
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye’nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Belçika’daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid’in mücevherlerini çalan 2. Leopold’da öfke büyüyor Haber
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi Haber
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı Haber
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Haberler››Güncel››İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı uçuşları yeniden başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:26: TOKAT Turhal Belediyesi, sebze ihtiyaçlarını kendi serasından karşılıyor - Haber 09:26: SİVAS Hakim tepedeki kaya, köylüleri korkutuyor - Haber 09:26: VAN İmamlıktan emekli oldu, cami minaresi yapmaya başladı - Haber 09:25: Bitlis'te yavru tilki ile atmaca tedavi edildi - Haber 09:23: Pandemiyle birlikte ev içi mimarisi değişti - Haber 09:03: Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü - Haber 08:44: Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu - Magazin 08:41: Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı - Haberler 08:25: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? - Haber