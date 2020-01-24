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İstanbul havalimanı'ndaki karantina odası 'koronavirüs' için hazır

İSTANBUL Havalimanı'nda Çin'den gelen yolculara termal kameralarla tarama uygulaması yapılırken, olası bir durumda koronavirüs olduğu şüphesiyle hasta yolcunun gözlem altında tutulabilmesi için karantina odası hazırlandı.

24.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:03
İSTANBUL Havalimanı'nda Çin'den gelen yolculara termal kameralarla tarama uygulaması yapılırken, olası bir durumda koronavirüs olduğu şüphesiyle hasta yolcunun gözlem altında tutulabilmesi için karantina odası hazırlandı.
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar ile Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Havalimanı'nda bazı önlemler alındı. Çin'den gelen tüm yolcuların termal kameralarla izlenmesinin yanı sıra ayrıca bir karantina odası da hazır duruma getirildi. şüphesi olan yolcunun müşahede altında tutulması için terminalin hava tarafında bulunan karantina odası basın mensupları tarafından görüntülendi. İki yatağın olduğu odada özel hava temizleme işlevi gören cihazın da yer aldığı odada yapılacak işlemlere ilişkin Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri bilgi verdi. Karantinada tutulan şüpheli hastanın bir sonraki aşamada ilgili hastanelere sevkinin gerçekleştirileceği öğrenildi.
İstanbul havalimanı'ndaki karantina odası 'koronavirüs' için hazır

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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