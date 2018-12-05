İstanbul Havalimanı'ndaki Olaylarla İlgili Dava

İdris TİFTİKCİ İstanbul
DHA
İstanbul Havalimanı şantiyesindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan işçilerin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görülüyor.
31'i tutuklu 61 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul Gaziosmanpaşa
14. Asliye Ceza Mahkemesi
'nde yapılıyor.
Duruşma öncesi çeşitli sendikalar adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP
milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Kani Beko
ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
da destek verdi
DHA,İstanbul
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:21