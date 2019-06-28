İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçak, kuş sürüsüne çarpınca geri döndü

Türk Hava Yolları 'nın (THY) İstanbul- Antalya seferini yapan tarifeli uçağı, kuş çarpması sonucu kokpit camının çatlaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na döndü.

KOKPİT BÖLÜMÜNÜN ÖN CAMINDA ÇATLAMA MEYDANA GELDİ

Alınan bilgiye göre, 286 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket eden "Airbus 330-300" tipi THY uçağı, kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi.

Kuşlara çarpan uçağın kokpit bölümündeki sol ön camında çatlama meydana geldi. Pilotların, kuleden gerekli izinleri almasının ardından uçak, İstanbul Havalimanı'na sorunsuz indi.

Terminale alınan yolcuların Antalya'ya gitmesi için başka bir uçak tahsis edildi.

YEKTA KOPAN VE iSMAİL KÜÇÜKKAYA DA UÇAKTAYDI

Yazar Yekta Kopan , "Uçağımıza kuş sürüsü çarptı, kokpit camı kırıldı ve geri döndük. Durum budur. Bu macerayı @KucukkayaIsmail ile birlikte yaşadık. İnsan gerilmiyor desem yalan olur… Sanırım fotoğraftaki halimden ya da başka nedenlerle işi alaya vuranlar ya da şu durumda tespit yapanlara şöyle diyeyim: Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜKKAYA'DAN THY'YE TEPKİ

Küçükkaya, "THY Kriz yönetimi becerisi sıfır. En ufak bir açıklama yok. Yolcuları balık istifi doldurdular. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Uçak mı değişecek, sefer mi iptal edilecek keşke bi bilgilendirme yapılsa" paylaşımını yaptı.