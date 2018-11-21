İstanbul Havalimanı Nijerya'da Tanıtıldı

Nijerya
'nın başkenti Abuja
'da düzenlenen Nijerya Turizm Yatırımcıları Forumu ve Sergisi'nde İstanbul
Havalimanı tanıtıldı. Türk Hava Yolları
(THY
) Abuja Müdürü Mehmet Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dördüncüsü düzenlenen Nijerya Turizm Yatırımcıları Forumu ve Sergisi'nde İstanbul Havalimanı'nı tanıttıklarını belirtti.
Aşık, "Bu fuarda biz yeni faaliyete geçen üçüncü havalimanını tanıtarak hem ülke hem de dünya havacılığına neler katacağını buradaki bütün paydaşlarımıza tanıtmayı amaçladık." dedi.
THY olarak eğitime de önem verdiklerini dile getiren Aşık, Nijerya'da gençlerin turizm alanındaki eğitimini desteklediklerini aktardı.
Aşık, "Türk Hava Yolları olarak uçtuğumuz noktalara sadece yolcu taşıma anlamında değil, bu bölgelerin turizmine ve ülke ekonomisine de destek olmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.
THY'nin Nijerya'daki faaliyetleriyle ilgili Aşık, "Lagos hattımız onuncu yılına yaklaşıyor, 9 yıldır aktif faaliyetimiz devam ediyor. Abuja hattımızda 2015'te faaliyete geçti ve 3 yıldır çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Abuja,İstanbul,Nijerya
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:37