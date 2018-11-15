İstanbul Havalimanı'nın Fiber ve Şebeke İçi Ses Teknolojisi Vodafone'a Emanet

15 Kasım 2018 Perşembe 11:27



15 Kasım 2018 Perşembe 11:27

Vodafone, yeni İstanbul Havalimanı'nın sabit altyapı ihalesini kazanarak havalimanının dijital altyapısı için sunduğu çözümlere ilave olarak fiber ve şebeke içi ses servislerindeki tüm teknoloji ihtiyaçlarını sağlayacak.Vodafone, dünyanın en büyük havalimanı unvanını taşıyan ve 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'nın sabit altyapısını sağlayacak operatör oldu. Şirket bu kapsamda, havalimanının dijital altyapısında halihazırda sunduğu çözümlere ek olarak; sabit altyapıda fiber, şebeke içi ses hizmetleri ve DDoS olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılayarak İstanbul Havalimanı'nın uçtan uca dijital iş ortağı oldu.Meltem Bakiler Şahin: "Bu işbirliği İstanbul Havalimanı ile burada faaliyette olan yüzlerce firmayı ve nihayetinde ülkemizi dijitalleşme liginde üst sıralara taşıyacak"Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nın dijital çözüm ortağı olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Şirket olarak sunduğumuz altyapı hizmetlerinin, Türkiye'nin vitrini İstanbul Havalimanı'na ek olarak, havalimanında faaliyet gösterecek yüzlerce firmayı ve nihayetinde ülkemizi dijitalleşme liginde üst sıralara taşıyacak önemli bir basamak niteliğinde olduğunu düşünüyoruz. İstanbul Havalimanı'nın en önemli beklentisini karşılayarak, hem ana hem de yedek fiber hizmetinin kurulumunu hızla gerçekleştirdik. Ek olarak, havalimanı sabit altyapısının ihtiyaç duyduğu düzeyde güvenliği DDoS (Atak önleyici) hizmetimiz ile destekledik. Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı'nın şebeke içi ses hizmetlerinde ihtiyaç duyacağı altyapı hizmetlerini de şirket olarak biz karşılayacağız. Dünya çapında en son teknolojiyi ve fark oluşturan çözümleri işletmelerimizin ve ülkemizin hizmetine sunmayı sürdüreceğiz". - İSTANBUL