26 Şubat 2019, 17:13
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İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları, 7 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak

29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nın otoparkları, 7 Nisan tarihine kadar ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de resmi açılışı gerçekleştirilen ve 31 Ekim'de tarifeli seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nın otoparkları, 7 Nisan'a kadar kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

ÜCRETSİZ HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'nin yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı Otopark İşletmesi 7 Nisan 2019 tarihine kadar misafirlerine ücretsiz hizmet vermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim, 7 Nisan, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi, Güncel