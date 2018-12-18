İstanbul Havalimanı'nın Taşınmasına İlişkin Toplantı

İstanbul
Havalimanı'nın taşınmasına ilişkin toplantı
İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nın açılışı öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
'ın da katılımıyla toplantı gerçekleştiriliyor. Atatürk Havalimanı
'nın tarifeli uçuşlara kapatılarak İstanbul Havalimanı'na taşınmasının planlandığı taşınma öncesi İstanbul Havalimanı'nda taşınmaya ilişkin toplandı gerçekleştirildi. Saat 15.00'da başlayan toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Mehmet Cahit Turhan, Devlet Havalimanları Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, Türk Hava YollarıYönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY
Genel Müdürü Bilal Ekşi
, İGA üst düzey yetkililer ve diğer ilgililer katıldı. Toplantıda taşınmaya ilişkin konuların ele alınacağı öğrenildi.
İstanbul Atatürk Havalimanı,Mehmet Cahit Turhan,İstanbul
Kaynak: İHA