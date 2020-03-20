İstanbul Havalimanı otoparkı koronavirüs nedeniyle ücretsiz
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Kovid-19 önlemleri kapsamında otoparktan herhangi bir ücret alınmayacağını duyurdu.
20.03.2020 07:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 07:42
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Kovid-19 önlemleri kapsamında otoparktan herhangi bir ücret alınmayacağını duyurdu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com