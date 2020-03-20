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İstanbul Havalimanı otoparkı koronavirüs nedeniyle ücretsiz

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Kovid-19 önlemleri kapsamında otoparktan herhangi bir ücret alınmayacağını duyurdu.

20.03.2020 07:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 07:42
İstanbul Havalimanı otoparkı koronavirüs nedeniyle ücretsiz
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Kovid-19 önlemleri kapsamında otoparktan herhangi bir ücret alınmayacağını duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İstanbul, Ekonomi

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