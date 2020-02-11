Haberler » Güncel » İstanbul Havalimanı polislerine ilk yardım eğitimi - Haber

İstanbul Havalimanı polislerine ilk yardım eğitimi

İSTANBUL Havalimanı'nda meydana gelebilecek ani olaylarda, etkin müdahale etmeleri amacıyla görevli tüm polislere yönelik kapsamlı şekilde ilk eğitim yardımı verilmeye başlandı.

11.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:09İstanbul Havalimanı polislerine ilk yardım eğitimi
İSTANBUL  Havalimanı'nda meydana gelebilecek ani olaylarda, etkin müdahale etmeleri amacıyla görevli tüm polislere yönelik kapsamlı şekilde ilk eğitim yardımı verilmeye başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı ilk yardım eğitmenlerince verilen 4 saatlik derslerde, polislere başta temel yasam desteği olmak üzere, kalp masajı, kanama-yaralanma, sara krizi, kalp krizi ve Heimlich manevrası olarak adlandırılan boğulma vakalarında havayolundaki tıkanıklığın açılmasına yarayan konular öğretilecek.İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Deniz Engin'in de katıldığı eğitim programında, polislere görseller eşliğinde uygulamalı eğitim verildi.


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 17:49:45