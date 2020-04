İstanbul Havalimanı tam kapasitede ilk yılını tamamladı

İGA Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteye geçişinin 1'inci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Her şey bundan tam 1 yıl önce başladı. İstanbul Havalimanı olarak tam kapasite operasyon ile hizmete geçiş için dünyanın gözü önünde havacılık sektörünün en başarılı ve en büyük taşınmasını 6 Nisan 2019'da paydaşlarımızla gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteye geçişinin 1'inci yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, değerlendirmelerde bulundu.İstanbul Havalimanı'nın inşaat aşamasından açılış dönemine, açılıştan da tam kapasite operasyonlara geçiş sürecine kadar farklı aşamalarda türlü zorluklarla baş ederek, bugünkü noktaya eriştiğini dile getiren Samsunlu, "Sivil havacılık tarihinin en iddialı taşınma operasyonlarından 'Büyük Göç' olarak adlandırdığımız ve Türkiye'nin lojistik başarısının kanıtı niteliğindeki bu operasyon, 47 bin 300 tonluk ekipmanın Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde, iki günden daha kısa bir sürede, 33 saatte taşınması ile tamamlandı. İGA olarak, açık bir havalimanından 45 kilometrelik (km) uzaklığa bir taşınma operasyonunu sorunsuz yönettik." ifadelerini kullandı.Bu bakımdan "Büyük Göç"ün çok kapsamlı, aynı zamanda başarı ile yönetilmiş bir operasyon olarak dünya havacılık tarihindeki yerini aldığını aktaran Samsunlu, "İstanbul Havalimanı, 6 Nisan 2019'da, tam operasyona geçerek kimi havacılık otoritelerinin düşüncelerini boşa çıkarıp yapılamaz denileni yapmış ve havacılık tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. Böylesine bir operasyonu dünya üzerinde yapabilecek ülkeler sınırlı sayıdadır. Ülkemiz, o ülkeler arasında yer alarak havacılık tarihinde fark ortaya koymuştur. İstanbul Havalimanı, 6 Nisan 2019'da, tam operasyona geçerek kimi havacılık otoritelerinin düşüncelerini boşa çıkarıp yapılamaz denileni yapmış ve havacılık tarihinde yeni bir sayfa açmıştır." açıklamasında bulundu."İstanbul Havalimanı'nda ayrıcalıklı hizmetlerimizle, yolcularımızla buluştuk"Samsunlu, İstanbul Havalimanı'ndaki en büyük hedeflerinin, uluslararası bir hava limanı olarak tüm yolculara eşsiz bir yolculuk deneyimi yaşatmak olduğunu ifade ederek, sundukları hizmetlerle, zengin yeme-içme ve alışveriş mekanlarıyla, kültür-sanat sergileriyle İstanbul Havalimanı'nda tam kapasite operasyonların ilk yılında yolcu memnuniyetini ön plana koyan bir yaklaşımla bu hedefi başardıklarını dile getirdi.Havalimanındaki reklam alanları ile Türkiye, "outdoor (OOH/ Out-of-home)" reklam pazarının yaklaşık yüzde 15'ini yönettiklerini belirten Samsunlu, şunları kaydetti:"Hava limanındaki reklam alanlarımızda doluluk oranlarımız ortalama yüzde 70 civarında gerçekleşmiş olup, reklam veren üst düzey markaların yeni adresi olduk. Duty Free'de alansal doluluk oranı Mart 2020 itibariyle yüzde 98.4 seviyesine ulaşmış, açılıştan bu yana kişi başı harcama yüzde 55 artış göstermiş, 108 alt işletmeci ve 33 klasik duty free mağazası faaliyet göstermektedir. Özel yolcu hizmetlerinde ise son 1 yılda hedeflerimizin üzerinde performans gösterdik. 445 bin yolcumuz İGA Lounge hizmetimizden faydalanırken toplamda 1,3 milyon misafirimize bu özel yolcu hizmetlerimizi sunma imkanı bulduk. Yeme içme tarafında; geçtiğimiz 1 yıl içinde Mart ayına kadar 67 ünite açılmıştır. 2019 yılının Nisan ayına göre dış hat hava tarafı kişi başı harcama rakamı yüzde 28 artış göstermiştir."Yola çıktıkları ilk andan itibaren bu başarıyı yakalayabilecekleri bildiklerini ve bundan emin olduklarını aktaran Samsunlu, bir yıldır, ortak akılla, kurum kültürünün ve değerlerin kendilerine ışık tutmasıyla hareket ettiklerini, en önemlisi de "takım olarak" yolculara sundukları müşteri memnuniyetiyle onlara unutulmaz bir deneyim yaşattıklarını kaydetti."Devlete 22,4 milyon avro tutarında ek ödeme gerçekleştirdik"Samsunlu, "6 Nisan 2019 tarihinde tam kapasiteyle operasyon sürecine başladığımız İstanbul Havalimanı'nda, ilk işletme yılı içerisinde DHMİ tarafından garanti edilen 233,1 milyon avroluk Dış Hat Yolcu Gelirinin aşılması sonucu İGA tarafından devlete 22,4 milyon avro tutarında ek ödeme gerçekleştirdik. Devletin hiçbir kaynağını kullanmadan ilk yılımızı tamamlamış olduğumuz bu kısa süre zarfında önemli başarılara imza atarak uluslararası havacılık camiasının odağı haline geldik." ifadelerini kullandı."Yeni pistimizi 18 Haziran'da hizmete almayı planlıyoruz"İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA olarak yolculuk deneyimi noktasında sürekli kendilerini yenilediklerini dile getiren Samsunlu, "Halihazırda 3'üncü pist çalışmalarımız sürüyor. Operasyonel olarak önemli avantajlar sağlayacak bu yeni pistimizi 18 Haziran'da hizmete almayı planlıyoruz. İstanbul Havalimanı çevresindeki rüzgar gülleri bu yıl bitmeden taşınarak kaldırılacak ve ek binaların yapımı tamamlanacak. İstanbul Havalimanı'nın her şey takvimine uygun, planlandığı gibi gidiyor." bilgilerini paylaştı."İlk yılımızda, 64 milyon yolcuya ve 74 hava yolu şirketine hizmet sunduk"2019 yılında havacılık sektörünü derinden etkileyen Boeing 737 MAX krizinin yaşandığını anımsatan Samsunlu, "Türk Hava Yolları'nın filosunda bulunan 24 adet 737 MAX tipi uçak tüm dünyada olduğu gibi güvenlik gerekçesiyle uçuşlardan çekilmişti. 2019'da yaşadığımız bu tür durumların yol açtığı kapasite kaybını, Ocak 2020'den itibaren Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da artırdı. Bu salgının hızla ilerleyişi de havacılık sektöründe ciddi bir gerilemeye neden oldu." açıklamasında bulundu.Bu bağlamda, 6 Nisan 2019'dan 31 Mart 2020 tarihine kadar olan yaklaşık 1 yıllık dönemde 64 milyon yolcu ve 74 hava yolu şirketine İstanbul Havalimanı'nda ev sahipliği yaptıklarını bildiren Kadri Samsunlu, "737 Max tipi uçakların yerde olmasıyla yaşanan kaybın yanı sıra geçen yıl taşınma döneminde uçuş yapılmayan günler ve 22 Nisan'a kadarki kademeli tam kapasiteli operasyona geçiş de bu yolcu sayısının bugün çok daha yukarılarda olmasını engelledi. Ama şundan eminiz ki; gelecek günlerde Türk havacılık sektörü çok daha ivmeli şekilde büyümesine devam edecektir. Havacılık sektörü, geçmişte olduğu gibi bu tür krizlerden her zaman güçlenerek çıkmasını bilmiştir. Her zaman havalanmaya hazırız." ifadelerini kullandı."Her daim krizlerin sonrasına odaklanmalıyız"Kadri Samsunlu, Kovid-19 nedeniyle dünyanın dört bir yanında hayatın durma noktasına geldiğini, salgının ekonomiyi, toplumu ve günlük hayatı hızla değiştirirken, seyahat alışkanlıklarını da farklı bir noktaya getirdiğini aktardı.Ülkelerin sınırlarını birbirine kapatmak zorunda kalmasıyla, bu durumun birçok sektörün yanında en başta da havacılık dünyasını derinden etkilediğini belirten Samsunlu, şunları kaydetti:"Yaşanılan bu süreç, sadece finansal bir kriz değildir. İnsanların ilk kez evlerine haftalarca kapanmasının ardından güven ortamının oluşması durumunda tekrar eski alışkanlıklarına dönmesi çok zaman almayacaktır. Geçmişte olduğu gibi, havacılık sektörü bu krizin de etkilerini atlatacak ve tekrar yükselişe geçecektir. Böyle zamanlarda en önemli şeylerden biri, birbirini desteklemek ve 'birlikten kuvvet doğar' düşüncesiyle hareket etmektir. Eninde sonunda biz, koyduğumuz hedefleri bu salgından dolayı birazcık gecikmeli de olsa hep beraber yakalayacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın.İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve uçuş sayıları bakımından eskisinden daha yoğun dönemler göreceğiz. Henüz ilk yılımızda yakaladığımız başarılarla havacılık sektöründe Türkiye'nin de söz hakkı olduğunu tüm dünyaya kanıtladık. Bundan sonraki süreçte de sorunun ne olduğuna değil, değişen dünya dinamikleri ile birlikte çözümün nasıl olacağına odaklanmanın doğru olduğunu bilmeliyiz. Her daim krizlerin sonrasına odaklanmalıyız."

Kaynak: AA