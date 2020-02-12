İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin 82'nci ili gibi hizmet veriyor

İSTANBUL Havalimanı ağırladığı yolcu sayısı, tüketim rakamları, mağazaları ve bir şehirde olması gereken tüm kurumların bulunmasıyla Türkiye 'nin adeta 82.ili gibi hizmet veriyor. Günlük ortalama 200 bin yolcu ve 1200 uçak ağırlayan İstanbul Havalimanı otel, sağlık merkezleri, eczaneler de dahil birçok kuruluşun yer almasıyla orta büyüklükteki bir kentten farksız olmasıyla da dikkat çekiyor.

Atatürk Havalimanı'ndan 6 Nisan 2019 da İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Göç' olarak adlandırılan tarihi taşınma operasyonu yapıldı. İstanbul Havalimanı geçtiğimiz yıl 82 bin 325 iç ve 247 bin 474 de dış hat olmak üzere toplam 329 bin 799 uçağa hizmet verdi. Havalimanı yolcu olarak ise 12 milyon 720 bin 826 iç ve 39 milyon 857 bin 182 de dış hat olmak üzere toplam 52 milyon 578 bin yolcu ağırladı. Havalimanı Ocak ayı verilerine göre ise 1 milyon 263 bin 808'i iç hat olmak üzere toplam 5 milyon 276 bin 260 da yolcuya hizmet verdi. Şuan yaklaşık 100 bin kişilik istihdamı olan ve tüm etapları tamamlandığında ise toplam 225 bin kişiye istihdam sağlayacak İstanbul Havalimanı'nda bir kentte olması gereken birçok kuruluş yer alıyor.

SADECE İGA BÜNYESİNDE 4 BİN 90 GÜVENLİK PERSONELİ VAR

İstanbul Havalimanı, yolcu sayısı, tüketim rakamları, mağazaları ve bir şehirde olması gereken tüm kurumların bulunmasıyla Türkiye'nin adeta 82.ili gibi oldu.İstanbul Havalimanı'nda bir şehirde olması gereken birçok kuruluş yolculara 24 saat süresince kesintisiz hizmet veriyor. İstanbul Havalimanı işletmecisi olan İGA bünyesinde 6 bin 764 kişi çalışıyor. İGA bünyesinde 4 bin 90 güvenlik personeli ve yaklaşık 2 bin de polis görev alıyor.Havalimanı; havayolu şirketleri, yer hizmetleri kuruluşları, kamu kurumları, ticari kuruluşlar, temsil gözetim şirketleri ile binlerce çalışanı içinde barındırıyor. İstanbul Havalimanı'nda, birbirinden farklı konseptlerde Türk ve dünya mutfağından kafe ve restoranlar yer alıyor. Fırın ve unlu mamul servis eden pastane ve kafeler, barlar, yemek restoranları, kahve zincirleri, fast-food restoranları ve yolculara paket servisi yapan büfe tarzı yeme-içme noktaları bulunuyor.

ÇOK SAYIDA MAĞAZA VAR

İstanbul Havalimanı'nda, moda ve aksesuardan, mücevher ve saat markalarına; çocuk giyimden oyuncağa, ev tekstilinden elektronik ürünlere kadar tüm yolcuların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerli ve yabancı markalar yer alıyor. 74 hava yolu şirketinin uçuş yaptığı İstanbul Havalimanı'nda 156 adet perakende mağazası, 479 da bilet satış ofisi ve depo alanları yer alıyor. Yeme İçme sektöründe 67 marka, Dutyfree de ise 93 marka bulunuyor.

"20 MİLYON KWH'A YAKIN ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI"

İGA'nın verdiği bilgilere göre İstanbul Havalimanı, "Sıfır Atık" hedefine ulaşabilmek için atığın kaynağında ayrıştırıldığı sistem sayesinde havalimanı açılıştan itibaren tüm yıl içerisinde 20 milyon kwh'a yakın enerji tasarrufu sağladığı belirtildi. LEED sertifikasyonuna uyumluluk çalışmaları kapsamında ise; enerji verimli mekanik ekipmanların, verimli aydınlatma armatürlerinin kullanımı ve enerji verimli cephe tasarımı ile yüzde 24 enerji tasarrufu sağlandığı dile getirildi.Bu arada oluşan atıksuları, atıksu kanalizasyon altyapı sistemi ile toplanarak 15 bin m3/gün kapasiteli Evsel Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtarak, arıtılan suyun yüzde 70'ini geri kazanarak peyzaj ve soğutma suyu olarak değerlendirildiği, yüzde 30'unu ise deşarj edildiği de dile getirildi. Atıksu arıtma tesisi günlük analiz izleme kontrol sistemi ile çalışıyor.

RAKAMLARLA İSTANBUL HAVALİMANI

2019 yılı yolcu rakamı: 52,5 milyon

2019 yılı bagaj adeti: 36.5 milyon adet bagaj taşındı

Yolcu köprüsü sayısı: 143

Eczane: 3 Adet (2 tane giden yolcu Kara Tarafı – 1 adet gelen yolcu Kara Tarafı) Sağlık kuruluşu: Sağlık Merkezi, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Merkezi

Konaklama: Otel mevcut

Günde kullanan yolcu sayısı: Ortalama 200 bin

Günlük ortalama hizmet verilen uçak sayısı: 1200

Tuvalet sayısı: 148 (otoparktaki tuvaletler dahil)

Mescit sayısı: 44

Kapasitesi: Birinci faz kapsamında, 2 pist ve 90 milyon yolcu kapasiteli terminal binası hizmet veriyor

Tüm fazları tamamlandığında İstanbul Havalimanı, yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 300'den fazla destinasyona uçuş imkanı sağlamayı hedefliyor