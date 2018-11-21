İstanbul Havalimanı Ulaşımına Dair Bilmeniz Gerekenler

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI NEREDE? ULAŞIM NASIL SAĞLANIR?

En çok merak edilen sorular arasında ise İstanbul Yeni Havalimanı'nın nerede olduğu ve ulaşımın nasıl sağlandığı. Havalimanına ulaşım için ise çok sayıda alternatif bulunuyor.

Yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyük havalimanı olan "İstanbulHavalimanı" Avrupa Yakasında yer almaktadır. Bölgedeki Tayakadın ve Akpınar mahalleleri arasındaki 76 kilometrekarelik alana inşa edilen üçüncü havalimanı Göktürk Arnavutköy, Çatalca kavşağında bulunmaktadır.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA OTOBÜS İLE ULAŞIM HATLARI

Üçüncü havalimanına konumu itibarı ile otobüs ile kolaylıkla ulaşım sağlanabilir. Şuanda toplamda 7 farklı hatta hizmet verilmektedir, ilerleyen dönemlerde ise 18 farklı hatta 150 otobüs ile ulaşım sağlanması planlanmaktadır. Hem IETT hem de Havaist otobüsleri kullanarak İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım sağlayabilirsiniz. Havaist otobüsleri 4 farklı hat ile hizmet sağlarken IETT otobüsleri ile İstanbul içindeki 3 farklı noktadan ulaşım sağlanabilmektedir.

Havaist Hatları

İST-1 YENİ HAVALİMANI – YENİKAPI

-Yenikapı

-Bakırköy İDO

-Kuleli

-Başakşehir Metrokent

-Yeni Havalimanı

İST-2 YENİ HAVALİMANI – TÜYAP

-Tüyap

-Cumhuriyet Mah.

-Bahçeşehir Merkez

-Yeni Havalimanı

İST-7 YENİ HAVALİMANI – KOZYATAĞI

-Kozyatağı Metro

-Tepeüstü

-Kavacık Köprüsü

-Hasdal

-Yeni Havalimanı

İST-7

-Gümüşsuyu Peron

-Beşiktaş Meydan

-Zincirlikuyu Metrobüs

-Göktürk

-Yeni Havalimanı

İETT Hatları

H2 YENİ HAVALİMANI-MECİDİYEKÖY

-Mecidiyeköy Metrobüs

-Çağlayan

-Nurtepe

-Hasdal

-Kemer Yolu

-Orman Yolu

-Kıyı Emniyeti

-İhsaniye Kavşağı

-Yeni Havalimanı

H3 YENİ HAVALİMANI-HALKALI

-Gümrük

-4. Cadde

-Rumeliler

-Atatürk Mah.

-Demirciler Sitesi

-Yeni Havalimanı

H4 YENİ HAVALİMANI-ATATÜRK HAVALİMANI

-Atatürk Havalimanı

-Başakşehir Metrokent

-Yeni Havalimanı

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA METRO İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ

İstanbul Yeni Havalimanı Metro ulaşımı M11 Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro Hattı ile sağlanacaktır. 2019 yılında tamamlanması gereken bu hat Gayrettepe istasyonunda Yenikapı-Hacıosman hattı ile entegre olacaktır toplam hat uzunluğu ise 36 km'dir.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA TAKSİ İLE ULAŞIM

İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı ile birlikte ilk etapta toplam 660 adet taksinin hizmet vermesi için anlaşıldı. Havalimanının kapasitesinin artması ile taksi sayısında da artış olması beklenmektedir. Yeni Havalimanı'nda hizmet verecek olan taksilere teknolojik açından getirilen standartlarla birlikte yolcuların şoför bilgisi,yol güzergahı, trafik yoğunluğu ve ücret bilgilerinin yer aldığı ekranlar yolcuları bilgilendiriyor. Ayrıca tüm taksilerde kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmaktadır.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA ÖZEL ARAÇ İLE ULAŞIM ALTERNATİFLERİ

Yeni havalimanına özel araç ile ulaşmanın en kolay yolu üçüncü köprü üzerinden sağlanabilmektedir. Ayrıca 2 ay boyunca yeni havalimanında ücretsiz olarak otopark hizmeti verilmektedir.