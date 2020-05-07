Haber, Son Dakika, Haberler

İstanbul Havalimanı yakınındaki rüzgar enerji santralleri taşınıyor

İstanbul Havalimanı yakınında yer alan ve 12 türbinden oluşan Rüzgar Enerji Santralleri'nin (RES) söküm işlemleri devam ediyor.

İstanbul Havalimanı yakınındaki rüzgar enerji santralleri taşınıyor
07.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:05
İstanbul Havalimanı yakınında yer alan ve 12 türbinden oluşan Rüzgar Enerji Santralleri'nin (RES) söküm işlemleri devam ediyor. RES'ler, havalimanına çok yakın olduğu ve uçuş emniyetinin riske atılmaması için sökülüyor. Sökülen RES'ler drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Havalimanı yakınında yer alan ve 12 türbinden oluşan Rüzgar Enerji Santralleri'nin (RES) söküm işlemleri devam ediyor. RES'ler, havalimanına çok yakın olduğu ve uçuş emniyetinin riske atılmaması için sökülüyor. Türbinlerin önce pervaneleri sonrasında da merkezleri sökülüyor. Vinçlerin yardımıyla pervaneleri sökülen türbinlerin tamamen kaldırma işlemlerinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Sökülen türbinler, Çatalca tarafına taşınacak. Sökülen RES'ler drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye’den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı Haberler
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan’a Sercan’ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü Haberler
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs’ta yapılacak Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Haberler
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Haberler››Güncel››İstanbul Havalimanı yakınındaki rüzgar enerji santralleri taşınıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:39: Artvin'de karantina süreçleri tamamlanan 270 Türk vatandaşı mehteran eşliğinde memleketlerine... - Haber 12:38: Bu mahallede yüzyıldan fazladır Ramazan'da davul çalınmıyor - Haber 12:38: Bingöl'de gıda denetimleri sürüyor - Haber 12:38: HAKKARİ Yüksekovalı Ataş ailesinin yılanlarla başı dertte - Haber 12:38: Tokat'ta karantina önlemleri sürüyor - Haber 12:05: 500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü - Haber 12:01: Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı - Haber 11:58: Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak - Ekonomi 08:35: İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor - Haberler