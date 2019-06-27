27.06.2019 14:58
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İstanbul Havalimanı, "yılın havalimanı" olmaya aday

İstanbul Havalimanı, "yılın havalimanı" olmaya aday

İstanbul Havalimanı, International Airport Review dergisinin düzenlediği "Readers Choice 2019" ödüllerinde "yılın havalimanı" kategorisi için seçilen 10 havalimanı arasına girdi.

İstanbul Havalimanı, International Airport Review dergisinin düzenlediği "Readers Choice 2019" ödüllerinde "yılın havalimanı" kategorisi için seçilen 10 havalimanı arasına girdi.
Havalimanı işletmecisi İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nın, "Airport of the Year" (yılın havalimanı) kategorisinde aday olarak seçilen 10 havalimanından birisi olduğu belirtildi.
Paylaşımda, "Yılın havalimanı olmak için oylarınızı bekliyoruz. @IntAirport." ifadelerine yer verilerek, oylamanın "https://www.internationalairportreview.com/readers-choice-award-airport-of-the-year-2019/" linki üzerinden yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Twitter , İstanbul , Güncel

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