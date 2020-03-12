İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı
İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı D-20 Karayolu'nda kontrolden çıkan minibüsün duvara çarptı Yolcuların bagajları yola saçıldı D-20 Karayolu Eyüpsultan Işıklar mevkisinde havalimanına giden minibüs, kontrolden çıkarak duvara çarptı.
12.03.2020 20:27 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:27
İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralıD-20 Karayolu'nda kontrolden çıkan minibüsün duvara çarptıYolcuların bagajları yola saçıldı
İSTANBUL - D-20 Karayolu Eyüpsultan Işıklar mevkisinde havalimanına giden minibüs, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Devrilen minibüsün içerisinde yabancı uyruklu kadın hayatını kaybederken, eşi ve araç sürücüsü ise yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında D-20 Karayolu Eyüpsultan Işıklar mevkisi havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanına yolcu taşıyan Abdullah Ergüven idaresindeki 34 BH 9427 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs, duvara çarparak devrildi. Kaza sonucu sürücü Ergüven ve Eritre uyruklu Gotiom Tesegai Nesgussehafif şekilde, eşi Shara Weldeys ise ağır şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Yabancı uyruklu kadın hayatını kaybettiKısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Ağır yaralı olarak hastanede ameliyata alınan Weldeys yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik şeridi çekerek kaza yerinde önlem aldı. Olayla ilgili inceleme yapan jandarma, bilgileri kısa sürede topladı. Kaza nedeniyle yolcuların bagajlarının yola saçıldığı görüldü.Minibüsün havalimanına yolcu taşıdığını belirleyen jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
İSTANBUL - D-20 Karayolu Eyüpsultan Işıklar mevkisinde havalimanına giden minibüs, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Devrilen minibüsün içerisinde yabancı uyruklu kadın hayatını kaybederken, eşi ve araç sürücüsü ise yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında D-20 Karayolu Eyüpsultan Işıklar mevkisi havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanına yolcu taşıyan Abdullah Ergüven idaresindeki 34 BH 9427 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs, duvara çarparak devrildi. Kaza sonucu sürücü Ergüven ve Eritre uyruklu Gotiom Tesegai Nesgussehafif şekilde, eşi Shara Weldeys ise ağır şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Yabancı uyruklu kadın hayatını kaybettiKısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Ağır yaralı olarak hastanede ameliyata alınan Weldeys yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik şeridi çekerek kaza yerinde önlem aldı. Olayla ilgili inceleme yapan jandarma, bilgileri kısa sürede topladı. Kaza nedeniyle yolcuların bagajlarının yola saçıldığı görüldü.Minibüsün havalimanına yolcu taşıdığını belirleyen jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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