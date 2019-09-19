Haberler » 3. Sayfa » Haber

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza: 2 ağır yaralı

İstanbul Yeni Havalimanı yolunda seyir halinde olan lüks minibüs, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

19.09.2019 13:38İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza: 2 ağır yaralı
İstanbul Yeni Havalimanı yolunda seyir halinde olan lüks minibüs, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, 1'i kadın 2 kişi ağır yaralandı. Can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kemerburgaz-Göktürk yolu İstanbul Yeni Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, karayolunda seyir halinde olan lüks minibüs sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, hareket halinde olan hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Can pazarı kamerada

Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araçtaki 1'i kadın 2 kişi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:07 FETÖ'den aranan 2 kişi Eskişehir'de yakalandı
17:03 Okul önleri emin ellerde
16:55 İstanbul'da düğün konvoyunda terör estiren magandalar yakalandı
16:55 Köprü altında ölü bulundu
16:54 Bingöl'de kablo makarası içinde kaçak sigara ele geçirildi
16:54 Komşusuna tecavüz etmeye kalkışan zanlı tutuklandı
16:53 Doktoru bıçaklayan şüpheli tutuklandı