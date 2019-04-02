İstanbul Havalimanına Taşınma Devam Ediyor

Türkiye'nin öncü araç kiralama markalarındanCizgi Rent a Car, açılışa sayılı günler kala İstanbul Havalimanı araç kiralama hizmeti için geri sayım yapıyor.

Mızraklı Group çatısı altında faaliyet gösteren ulusal araç kiralama markası Cizgi Rent a Car, müşterilerinin ihtiyaç ve memnuniyetinin yanı sıra, en iyi fiyat garantisi ve en hızlı işlem prosedürü iddiasıyla müşteri deneyimlerini de en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda günlük veoperasyonel kiralama hizmetlerinin yanı sıra transfer hizmetleri de sunuyor.

7 Havalimanı ofisi ve 9 şehir ofisi olmak üzere, 16 lokasyonda hizmet vermekte olan Cizgi Rent a Car, uygun fiyat, koşulsuz misafir memnuniyeti ve 7/ 24 hizmet anlayışı ile, Türkiye'de günlük araç kiralalama pazarının yaklaşık % 10'unu elinde bulunduruyor. Özellikle İzmir ve Antalya araç kiralama hizmeti için filosunu genişleten Cizgi Rent a Car lokasyon ve araç parkı yatırımları ile birlikte, önümüzdeki 2 yıl içerisinde pazar payını % 15'e çıkarmayı hedefliyor.

İstanbul Atatürk Havalimanındaki (IST) operasyonlarını, İstanbul Havalimanının(ISL) açılışının ardından İstanbul Havalimanı'na taşıyacak olan Cizgi Rent a Car, yerel saat ile 05 Nisan 201903:00 – 07 Nisan 2019 00:00 arasında yapılacak olan havalimanı taşınma işlemleri açısından bir duyuru yayınlayarak, bu tarihler arasında uçuşları olan müşterilerinin, uçuş numaralarını yakından takip etmelerini ve havayolu firmaları tarafından iletilecek diğer bilgilendirmeler için dikkatli olmaları yönünde bilgi verdi.

Kaynak: Bültenler