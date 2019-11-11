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İstanbul Havalimanında fidan dikimi

İstanbul Havalimanı çalışanları "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" etkinliğine destek için fidan dikti.

11.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:34İstanbul Havalimanında fidan dikimi
Havalimanı çalışanları "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" etkinliğine destek için fidan dikti.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, Orman Genel Müdürlüğü ile imzalamış olduğu "5 Yılda 5.000 Hektar Ağaçlandırma Protokolü" kapsamında ilk çalışmalarına başladı.
Orman Genel Müdürlüğünün genelinde gerçekleştirdiği 11 milyonluk rekor fidan dikme kampanyasına havalimanı sahasına fidan dikerek destek olan İstanbul Havalimanı çalışanları, ilk yıl hedefini 1.000 hektar fidan olarak belirledi. 5 yıl içinde her yıl 1.000 hektarlık ağaçlandırma çalışması yapmayı hedefleyen İstanbul Havalimanı, başta İstanbul olmak üzere Ankara, Amasya, Konya ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı sorumluluk sahalarında da yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin milli ağaçlandırma projesine destek olmayı amaçlıyor.

Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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