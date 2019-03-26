İstanbul Havalimanında Uygun Fiyatlı Araç Kiralamanın Adresi. Pelikan

İstanbul, Bakırköy'de hizmet veren Pelikan Rent a Car'ın sahibi Hanife Gözde Yavuz, "24 senedir bu sektörde hizmet veriyoruz. Kurucu aile büyüğümüz babamızdır. Ondan bayrağı biz devraldık. Aynı kalitede devam ettiriyoruz." şeklinde konuştu.

"UZUN VADELİ, UYGUN FİYATLI ARAÇ KİRALAMA"

Firma sahibi Hanife Gözde Yavuz, "Uzun vadede uygun fiyatlı araç kiralamak isteyen müşterilerimize araç temin ediyoruz. Sınırsız kilometre imkanı sunduğumuz için 7/24 hizmet verdiğimiz için müşterilerimiz bizi tercih ediyor. Uygun fiyata uzun süreli araç kiralamak zor bir iştir. Bunu sağladığımız için müşterilerimizin 1. tercihi arasına giriyoruz. Bundan memnun kalan müşterilerimiz bize tekrar geri geliyor." dedi.

"ARABALARI AYAKLARINA GİDİYOR"

Hanife Gözde Yavuz, "İstanbul'da yakın zamanda havaalanlarında araç kiralama hizmeti vermeye başlayacağız. Ama ofimiz aynı yerinde hizmetine devam edecek. Araç kiralamayı müşterinin istediği yerde yapabiliyoruz. Müşterinin ofise gelip aracı almak gibi bir zorunluluğu olmuyor. Sürekli müşterilerimiz bizden rezervasyon yapıyor ve biz araçlarını ayaklarına götürüyoruz." sözlerine yer verdi.