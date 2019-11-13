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İstanbul Havalimanının taşınması 'Büyük Göç' belgesel filmine konu oldu

İstanbul Havalimanının taşınması 'Büyük Göç' belgesel filmine konu oldu -Belgesel, 33 saatte yaşananları gözler önüne seriyorİSTANBUL - İGA, Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı projesi olan İstanbul Havalimanı'nın 'Büyük Göç' olarak adlandırılan rekor taşınma sürecini filme aldı.

13.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:41
Havalimanının taşınması 'Büyük Göç' belgesel filmine konu oldu
-Belgesel, 33 saatte yaşananları gözler önüne seriyor
İSTANBUL - İGA, Cumhuriyet tarihinin en büyük alt yapı projesi olan İstanbul Havalimanı'nın 'Büyük Göç' olarak adlandırılan rekor taşınma sürecini filme aldı. Mini belgesel olan film, sosyal medya platformları üzerinden yayınlandı. Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasını konu alan belgesel film, aynı zamanda Türkiye'nin lojistik sektöründeki başarısına da ışık tutuyor.
Türkiye'yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı'nın taşınması belgesel filmine konu oldu. 'Büyük Göç' isimli belgesel film, iGA - İstanbul Havalimanı'nın "igairport" uzantılı sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Sivil havacılık tarihinin en iddialı taşınma operasyonlarından biri olarak adlandırılan ve Türkiye'nin lojistik başarısının kanıtı niteliğindeki belgesel, 33 saatte yaşananları gözler önüne seriyor.
Havacılık tarihinin en büyük lojistik operasyonu
İstanbul Havalimanı'nın taşınma sürecinde yaşananların aktarıldığı belgesel, taşınma sürecinin arka planında hangi çalışmaların yapıldığına ışık tutuyor. Filmde ayrıca rekor sürede gerçekleştirilen taşınmada görev alan binlerce kişinin emeği ve azmi birebir yansıtılıyor. Atatürk Havalimanı'nın 86 yıllık işlevini tamamlaması sonrası İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinin aktarıldığı belgeselde; yüzlerce uçak ve aracın, tonlarca malzemenin taşınması sürecinde zamana karşı önemli bir yarış ortaya konuyor. Belgesel sayesinde mühendislerden işçilere kadar taşınmada emek veren herkesin katkıları tarih sayfalarındaki yerini alıyor.
45 saat olarak planlandı 33 saatte gerçekleşti
'Büyük Göç' olarak da nitelenen taşınma süreci kapsamında Atatürk Havalimanı, 45 saat için planlanan ancak 33 saatte rekor sayılan bir lojistik operasyon süreciyle İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde taşınmıştı.
İstanbul Havalimanının taşınması 'Büyük Göç' belgesel filmine konu oldu

İstanbul, Genel

Kaynak: İHA


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