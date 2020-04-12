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İstanbul hayalet şehre döndü

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'un havadan çekilen görüntüleri adeta hayalet şehri andırdı.

12.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:51
İstanbul hayalet şehre döndü
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul 'un havadan çekilen görüntüleri adeta hayalet şehri andırdı. Görüntülerde meydanlar ve ana yolların bomboş olmadığı görüldü.
İstanbul'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde meydanlar ve yollar boş kaldı. Havadan çekilen görüntülerde İstanbul adeta hayalet şehri andırdı. Her zaman yoğun olan Şirinevler E-5 karayolu ve yaya üst geçidinde sokağa çıkma yasağı yüzünden kimsenin olmadığı görüldü. Her zaman spor yapan çok sayıda insanın görüldüğü Zeytinburnu sahilinin ise bomboş hali havadan görüntülendi. Aksaray Meydanı, Vatan Caddesi'nin bitimi, Saraçhane İBB çevresi, Eminönü Meydan havadan çekilen görüntüler vatandaşların yasağa uyduğunu gösterdi.
(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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