İstanbul- 'Helal Fuarı' Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:31



29 Kasım 2018 Perşembe 14:31

İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) işbirliğinde İstanbul'da bugün açılan Helal EXPO2018 fuarını yerli ve yabancı çok sayıda turist ziyaret etti. Gıdadan giyim sektörüne kadar çok sayıda alanda ürünün tanıtım ve satışının yapıldığı fuarda yabancı turistlerin ağırlıkta olduğu görüldü.İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Helal EXPO2018 fuarına yerli ve yabancı çok sayıda akın etti. Fuarda Giresun'un fındığından İzmir'in boyozuna, Medine'nin hurmasından Afganistan'ın halısına kadar çok sayıda ürün sergilendii.HOLLANDA'DAN FUAR İÇİN GELDİHollanda'dan fuar için gelen Hamid Amjad fuarda çok sayıda ürünün olmasının güzel olduğunu kaydederek, 'Özellikle yiyecek konusunda çok farklı lezzetler sergileniyorö dedi. Su sektöründe satış gerçekleştiren Zafer Duran da 'Hafta sonuna doğru ziyaretçilerin sayısının daha da artmasını bekliyoruzö şeklinde konuştu. Londra'dan gelen Şuayip Hasmin, 'Güzel bir fuar. Ancak daha da güzel hale gelebilir. Londra'dan bu fuar için geldimö şeklinde konuştu. Bir organizasyon firması sahibi Suriye asıllı İngiliz Salih Houssein ise İstanbul'da gerçekleştirilen fuarda ürün çeşitliliğinin bol olmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.İZMİR'İN BOYOZU DA FUARDAİzmir Valiliği'nin tanıtım standında sergilenen boyoz da turistlerden ilgi gördü. Boyoz satışı yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Musa Turan, 'İstanbulluların dışında yabancı turistler de boyoza büyük ilgi gösteriyor. İzmir'in yöresel lezzetini dünyaya tanıtacağızö şeklinde konuştu. Öte yandan fındık üreticisi Erol Turan fuara ilk günden beklediklerinden yoğun katılım olduğunu belirterek, 'Giresun'un her derde deva fındığını dünyaya tanıtmak için buradayız. Özellikle Arap turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruzö dedi.Fuar, 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'ye kadar açık kalacak.