İstanbul- Hem Çekti Hem Ağladı

Kaynak: DHA

Beylikdüzü'nde bir binanın çatı katı alev alev yandı.Evi yanan kadın hem ağladı hem de o anları cep telefonuyla kaydetti.Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,Beylikdüzü'nde bir kadın çatı katındaki dairesinin alev alev yanışını hem cep telefonuyla çekti, hem de ağladıBeylikdüzü, Kavaklı Mahallesi Bilgi Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, bir süredir eşiyle sorun yaşayan F.E isimli kadın, dışarıda buluştuğu eşi R.E. ile tartıştı. Tartışmanın ardından kadın evine döndü. F.E çatı katındaki evinin kapısını açtığında dumanı görünce, evdeki yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. F.E. alevleri söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı daireye müdahale etti.HEM AĞLADI HEMDE EVİNİN YANMASINI KAYDETTİİtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, F.E. cep telefonuyla yanan evini kayda aldı. F.E. hüngür hüngür ağlayarak evinin yanışını çekti. Cep telefonu görüntülerinde daire yanarken, F.E. isimli kadının da ağladığı duyuluyor.İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarın saatte yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni itfaiyenin çalışmalarının ardından ortaya çıkacak. Polis ekipleri de yangınla ilgili olarak inceleme başlattı.Görüntü Dökümü:---------------------Cep telefonu görüntüsü-Daire sahibi kadının çektiği cep telefonu görüntüleri-Alev alev yanan dairenin görüntüsü-Görüntülerde kadının ağlama sesinin duyulması-Aktüel görüntüler-Olayın meydana geldiği yer-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Polis ekiplerinin önlemi-Genel ve detaylar