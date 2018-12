İstanbul Her 7 Bin Dolarlık İthalatta Bir İşçi İşsiz Kalıyor

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:00



Her 7 bin dolarlık ithalatta bir işçi işsiz kalıyorSinem ERYILMAZ ' Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL,(DHA) ' Her 7 bin dolarlık ithalatta bir işçinin işsiz kaldığını söyleyen Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Çınar Kılıç, bu nedenle yerli ürünlere dönmenin son derece önemli olduğunun altını çizdi. Dr. Çınar tüketiciyi 'yerli'ye teşvik etmek için Yerli Malları Haftası gibi günlere büyük rol düştüğünü ifade etti.Dışa bağımlılığı azaltmak ve kendine yetebilen bir ülke olmak için yerli malı kullanımı son derece önemli. Bu anlamda Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği zorlu dönemde özellikle döviz fiyatlarının artışıyla yerli malı kullanma çağrıları yapıldı. Hatta Ekonomi Bakanlığı'nın başlattığı "yerli üretim logosu" uygulaması ile yerli malı kullanımına özendirme ivme kazandı. Dolayısıyla da tüketiciyi yerli malı ürünlere teşvik etmek için her yıl 12-18 Aralık tarihinde kutlanan Yerli Malı Haftası daha önemli hale geldi.Yerli malları kullanılarak paranın içeride kaldığını vurgulayan Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Çınar Kılıç, 'Her 7 bin dolarlık ithalatta bir işçi işsiz kalıyor. Yerli malı kullandığımız zaman çalışan istihdamımız artıyor. İstihdam artınca refah da artıyor. O zaman da harcama fazlalaşıyor. Bu da ekonomiyi çok iyi döndürmeye başlıyor. Yerli malları haftası sadece bir haftaya değil bütün seneye yayılmalı. Bütün sene yerli malları kullanımını teşvik etmemiz lazım ki ekonomimiz daha üst düzeye çıksın, refahımız, gelir seviyemiz artsı, daha çok harcama yapalım, istihdam artsın, şirketlerimiz büyüsün. Her türlü konuda ekonomimize çok çok faydası var' ifadelerini kullandı.TÜKETİCİYE YERLİ MALI KULLANIN ÇAĞRISIBu konuda devletin seferberlik ilan etmesi gerektiğini dile getiren Dr. Çınar, tüketicilere de şu uyarılarda bulundu:'Benim ne katkım olacak" diye düşünmeyin. Alternatifiniz varsa mutlaka yerli ürün kullanın. Bu Türkiye'yi yukarılara çıkaracak bir olaydır. Ekonomide bütün ileri gitmiş milletler kendi ürünlerini korumak için birçok önlem alıyor. Amerika,, Japonya, Almanya gibi ülkeler kendi yerli ürünlerini korumak için birtakım tedbirler alıyorlar. Konunun çok bilinçli bir şekilde anlatılması lazım. Hem kampanyalar yapılması lazım hem de tüketicinin bilinçlendirilmesi lazım.?YABANCI MARKA YERİNE KENDİ ÖRDÜKLERİNİ GİYİYORLARÜlkenin kalkınması için Türk malı kullanmaya özen gösterdiklerini ifade eden vatandaşlar ise, bazı durumlarda yabancı markalar almaktansa kendi kıyafetlerini örüp giydiklerini söylediler.