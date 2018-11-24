İstanbul- Her Şey Çocukların Gülmesi İçin

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:40



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:40

Uluslararası Alman İşbirliği Kurumu'nun (GIZ) fınansal destek verdiği Mülteci Destek Derneği (MÜDEM), Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'ndeki yaşıtlarına göre 'Dezavantajlı' kabul edilen çocuklara özel eğlence düzenlendi.Sosyal alanda sığınmacı, mülteci, göçmen, insan ticareti mağdurları, uluslararası koruma isteyen ve vatansız kişilerin sorunlarına yönelik yurt içi ve dışında faaliyetler yürütmek için 4 yıldan bu yana çalışan MÜDEM, Avcılar'da etkinlik düzenledi. Dernek üyeleri yoğun göçün görüldüğü ve Suriyeli ailelerin yoğun olduğu Yeşilkent Mahallesi'nde 'Uçan Kütüphane' aracılığı ile çalışma yapan Yuva Derneği ile 'Birlikte Güçlüyüz Projesi'nin etkinliklerini Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'nda düzenledi. Dernek gönüllüsü Fırat Akman'ın Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 4 dilde hazırladığı 'Çocuk Gülerse' projesi kapsamında okuldaki öğrencilere 'Sosyal Sirk' izletildi. Okulun konferans salonunda getirilen minik öğrenciler, jonglörlerin tek tekerlekli bisiklet, 3 top çevirme, ipte topaç çevirme gösterilerini ilgi ve heyecanlanarak izledi.Çocuklar, salonda kendilerine dağıtılan pamuklu şekerleri yerken, etkinlik sonunda onlara içinde kalem ve silgiler bulunan kalem çantaları dağıtıldı. Projeyi hazırlayan Fırat Akman, "Her şey 'Çocuk gülerse' sözcüklerinin kavramsal içeriği içerisinde. Çocukların gülümsemesindeki o şirinlik ve gülergüz dünyayı değiştirebilir. Dil engeline takılmadan çocuklara sosyal sirk ile ortak heyecan ve sevinç yaşatıyoruz" dedi.MÜDEM'in projesinde görev alan Elif Bekler, Sultanbeyli'nin ardından Avcılar'da düzenledikleri bu etkinlikle Türk ve Suriyeli gençlerin sosyal entegrasyonunu hedeflediklerini vurguladı.