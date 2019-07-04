04.07.2019 10:41
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İSTANBUL- HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN BÖYLE ÇALIŞTILAR

İSTANBUL- HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN BÖYLE ÇALIŞTILAR

Esenyurt'ta iki işçinin 5 katlı binada hiçbir güvenlik önlemi almadan mantolama calışması yapmaları, yürekleri ağıza getirdi.

Esenyurt'ta iki işçinin 5 katlı binada hiçbir güvenlik önlemi almadan mantolama calışması yapmaları, yürekleri ağıza getirdi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre, geçen yıl iş kazalarında 438'i inşaat veya yol çalışmalarında olmak üzere 1923 işçi, iş kazalarında yaşamlarını yitirdi. İş kazalarında İstanbul 226 ölüm ile ilk sırada yer aldı.
Esenyurt Belediyesi ve kaymakamlığının karşısındaki 5 katlı binanın arka cephesinde 'Mantolama' olarak bilinen yalıtım çalışması yapan iki işçi kurdukları iskelede emniyet kemeri, baret ve diğer güvenlik önlemlerini almayan iki işçi demir iskelede gün boyu çalıştı. Binanın arka cephesinde yerden metrelerce yüksekliğe dağcı gibi tırmanarak çıkan, üzerinde çalıştıkları kalasların üzerinde gidip gelen işçiler, çalışmalarını tamamladıktan sonra bir alt kata akrobat gibi indikten sonra kalasları çekerek yeniden yerleştirdi. İşçiler molalarını da burada verdi. İskeleye bağladıkları bir halatla malzemeleri çeken, yemeklerini de burada yiyen işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan yerden metrelerce yükseklikte canlarını hiçe sayarcasına rahat hareketlerini görenler endişelerini dile getirmekten kendilerini alamadı.
Canlarını hiçe sayarak çalıştılar (Özel) (Perşembe) (
Kaynak: DHA
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