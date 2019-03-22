İstanbul-Hollanda'da 30 Yıl Önce Başlayan Kan Davasında 6 Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Kaynak: DHA

Türkiye'de 1990 yıllarda, kardeşleriyle yaptığı uyuşturucu kaçakçılığıyla, "Baybaşinler'in Türkiye kolu" olarak adlandırılan Kemal Serdar Sitoçi'yi, 30 yıl sonra babalarının intikamını almak için öldürdüğü ileri sürülen çete lideri Hüseyin ve Hıdır Yıldız kardeşler ile 4 adamının kan gütme saikiyle adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istendi. Hüseyin Yıldız ve Yüksel Okur'un yönetici olarak yer aldığı iki ayrı silahlı suç örgütüne yönelik açılan davanın iddianamesinde, örgütün eylemleri arasında yer alan Kemal Serdar Sitoçi cinayetinin detayları da yer aldı.İstanbul polisi, Beyoğlu'nda bazı işyeri ve eğlence yeri sahiplerine baskı kurmak suretiyle örgüt adına haksız menfaat temin etmek amaçlı eylemlerde bulunan Hıdır Yıldız ve Hüseyin Yıldız liderliğindeki çete ile kendilerine rakip Yüksel Okur liderliğindeki çete üyelerine yönelik operasyon yaptı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 26 kişi hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Mala Zarar Verme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Silahla Tehdit, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Yağmaya Teşebbüs, Resmi Belgede Sahtecilikö suçlarından dava açtı. İddianamede çeteden zarar gören 16 şikayetçi yer aldı.İddianamede Hüseyin Yıldız ile ters düşen Yüksel Okur'un kendisine bağlı isimlerle hareket edip yeni bir silahlı suç örgütü kurduğu, Hüseyin Yıldız'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne karşı silahlı eylemler yaparak gözdağı verip sindirmeye çalıştığı iddia edildi. Liderliğini Hüseyin Yıldız'ın yaptığı suç örgütünün eylemleri arasında uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin'in Türkiye kolu olarak bilinen Kemal Serdar Sitoçi cinayeti de bulunuyor.KAN DAVASI GÜTTÜLERHüseyin Yıldız ve Hıdır Yıldız'ın, çete üyeleri Bayazıt Ü., Abdullah Ç., Şehmus K. ve Ali A. ile birlikte Kemal Serdar Sitoçi cinayetini planladıklarının belirtildiği iddianamede yer alan bilgilere göre Kemal Serdar Sitoçi'nin 30 yıl öncesine dayanan intikam için kan davası iddiasıyla öldürülme süreci şöyle anlatıldı.GECE KULÜBÜNDE KADIN KAVGASIHemşehri olan ve Hollanda'da yaşayan Kemal Serdar Sitoçi ve Süleyman Yıldız Tunceliliydi. 9 kardeş olan Kemal Serdar Sitoçi'nin kardeşi Hasan ile Süleyman Yıldız gece kulübünde bir kadın yüzünden tartıştı. Süleyman Yıldız, Hasan Sitoçi'yi bacaklarından vurdu. Olaydan bir saat sonra aynı gece kulübünde Süleyman Yıldız öldürüldü. Öldürülme olayı ile alakalı Yıldız Ailesi Sitoçileri sorumlu tutarak hasım oldu.BEYOĞLU'NDA SUÇ ÖRGÜTÜ KURDULARHüseyin Yıldız kardeşi Hıdır Yıldız ile Beyoğlu'nda çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdu. Babalarının ölümünü unutmayan Yıldız kardeşler, 30 yıl aradan sonra Kemal Serdar Sitoçi'yi öldürmek için plan yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra uyuşturucu nedeniyle aldığı cezasını çeken Kemal Serdar Sitoçi Ataköy'de yaşamaya başladı.Yıldız kardeşler, Kemal Serdar Sitoçi'yi tanıyan Ali A.'dan bilgi aldı. Ali A., Hüseyin Yıldız ve adamlarına Ataköy'de Sitoçi'nin gittiği, oturduğu ve spor yaptığı yerleri gösterdi. Cinayet planı yapıldı. Tetikçi olarak Bayazıt Ü. belirlendi. Hüseyin ve Hıdır Yıldız'ın azmettirmesiyle Bayazıt Ü., Bakırköy Ataköy 1.kısım Yeni Fişekhane Caddesi'nde 23 Şubat 2018'de saat 08.44'de sabah sporundan dönen Kemal Serdar Sitoçi'yi öldürdü.HOLLANDA'DA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPIYORDUİddianamede, Kemal Serdar Sitoçi'nin 1999'da Hollanda'da Cem SİTOÇİ ile birlikte 3 buçuk kilo eroin yakalattığı, 1996'da ise Hurşit H.'nin 733 kilo baz morfin ve 200 gram eroin maddesi yakalattığı dosyada suç ortağı olarak yakalandığı belirtildi.KARDEŞİ SOYADINI DEĞİŞTİRDİKemal Serdar Sitoçi'nin oğlu Serhat Sitoçi ve kardeşi Atabilir Sitaç'ın ifadeleri de iddianamede yer aldı. Babasının daha önceden değişik suçlardan poliste kaydı olduğunu belirten Serhat Sitoçi, "Bu suçlardan herhangi bir hüküm giymedi. En son 2016 yılının Eylül ayında narkotik tarafından cezası kesildiğinden dolayı 1 sene Silivri ceza evinde yattı. 2017'nin ocak ayının sonlarında cezaevinden çıktı. Kendisi cezaevinden çıktıktan sonra herhangi bir işle uğraşmıyorduö dedi.BONCUK KARDEŞLER AZMETTİRDİKemal Serdar Sitoçi'nin kardeşi Atabilir Sitaç mahkeme kararı ile soy ismini değiştirdiğini belirterek, 'Biz 9 kardeşiz. Abim Kemal'in öldürülmesi olayı ile alakalı ismini hatırlamadığım ancak cenaze vasıtası ile tanımış olduğum 30-35 yaşlarında bir erkek şahıs bana abimin daha önceden aralarında husumeti olan Hüseyin Yıldız ve kardeşi Hıdır Yıldız isimli Boncuk Kardeşler olarak bildiğim kişilerin tetikçi olarak kullandıkları Sinop'lu Süleyman'a olayı yaptırdıklarını anlattıö dedi.BABALARININ ÖLÜMÜ NEDENİYLE BİZE HASIM OLDULARBoncuk kardeşlerin babası Süleyman Yıldız'ın 1990'da Hollanda'da öldürüldüğünü belirten Atabilir Sitaç, "Bu olayın öncesinde kardeşim Hasan ile Süleyman Yıldız arasında gece kulübündeki bir bayan yüzünden aralarında tartışma çıktığını bu sebepten dolayı Süleyman Yıldız, kardeşim Hasan'ı bacaklarından tabanca ile vurduğu, kardeşim daha hastanede iken olaydan bir saat sonra Süleyman Yıldız, Hollanda'da aynı gece kulübünde öldürülür. Cinayeti işleyen kişiyi Hollanda polisi yakaladı ancak bu öldürülme olayı ile alakalı Yıldız Ailesi bizi sorumlu tuttu ve bize hasım oldularö dedi.GİZLİ TANIK, 'KEŞİF YAPTILAR'İddianamede Cengaver kod ismi verilen gizli tanık, Hüseyin Yıldız'ın Kemal Serdar Sitoçi'nin Bakırköy'de takıldığı mekanlara adamları Bayazıt Ü., Abdullah Ç., Şehmuz K. ile giderek keşif yaptığını, Ali A.'dan Sitoçi hakkında bilgi aldığını anlattı.BABAM ÖLDÜĞÜNDE 9 YAŞINDAYDIMKemal Serdar Sitoçi'yi tanımadığını belirten Hıdır Yıldız, 'Sitoçi soy ismini hemşehrimiz olması ve 28 sene önce babam Süleyman Yıldız'ın Hollanda' da öldürülmesi ile ilgili bu şahısların isimleri geçmişti. Ben o dönemde 9 yaşındaydım, o dönemdeki aile büyüklerimiz oturup konuyu görüşüp kapatmışlarö dedi.NİYETLERİ İNTİKAMDIAli A. ise 'Kemal Serdar Sitoçi'yi 40 yıldır Tunceli ilinden tanırım, hemşehrim olur. Yıldız kardeşler, babaları Süleyman Yıldız'ın Hollanda' da öldürülmesi ile ilgili Kemal Serdar Sitoçi ve ailesini sorumlu tuttuklarını ve niyetlerinin intikam almak olduğunu söyledi" dedi.UYUŞTURUCUYA KARŞIYIMKemal Serdar Sitoçi'yi öldüren Bayazıt Ü. ise uyuşturucuya karşı olduğu için ve kendisini sevmediğini cinayeti işlediğini anlattı. Sitoçi'nin sabah spora giderken yaptığı güzergahı da Hüseyin Yıldız'ın kendisine gösterdiğini ileri sürdü.AYRI AYRI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİİddianamede, cinayeti azmettirdiği ileri sürülen Hüseyin ve Hıdır Yıldız ile adamlarıBayazıt Ü., Abdullah Ç., Şehmuz K. ve Ali A.'nın Sitoçi cinayetinden ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmaları istendi.Hüseyin Yıldız ve Yüksel Okur liderliğinde iki ayrı silahlı suç örgütüne üye ve yönetici olmak suçundan toplan 26 sanık 16 ayrı eylemden sorumlu tutularak çeşitli hapis cezaları istendi. Sanıklar önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.