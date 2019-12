İstanbul horizon 2020; avrupa birliği ile iş birliği şart

Horizon 2020; Avrupa Birliği ile iş birliği şartİSTANBUL, (DHA) ? Kadir Has Üniversitesi, Avrupa Birliği (AB) fonlarındaki fırsatların değerlendirilmesi, sona eren Ar-Ge programı Horizon 2020'nin Türkiye açısından sonuçlarını masaya yatırmak ve 2021 yılında başlayacak Horizon Europe için akademi ve şirketlere yönelik fırsatları tartışmak için bir panel düzenledi.Dünyanın en büyük sivil araştırma fonu olan ve 2014-2020 tarihleri arasında 80 milyar avro bütçeyi çok ortaklı araştırma projeleriyle buluşturan 8. Çerçeve Programı Horizon 2020, Aralık 2020'de sona eriyor. 2021'de başlayacak Avrupa Birliği 9'uncu Çerçeve Programı Horizon Europe için de hazırlıklar başladı. Kadir Has Üniversitesi (KHAS) ev sahipliğinde, İstanbul'da düzenlenen 'Horizon 2020- Türkiye Avrupa İlişkileri Perspektifinde Kolektif Araştırma ve İnovasyon' konferansında akademisyenler ve iş dünyası bir araya geldi. Panelde, Ar-Ge fonlarındaki iş birliklerini üniversite-sektör açısından kurgulamak ve araştırma geliştirmek için uluslararası alanda Türkiye'nin yerini güçlendirmek hedeflendi.Cibali Kampüsü'nde gerçekleşen etkinlikte, AB fonlarındaki etkin imkan ve fırsatlar değerlendirildi ve Horizon Europe perspektifinde Avrupa-Türkiye kolektif araştırma ve geliştirme kavramları tartışıldı.'SANAYİ İLE AKADEMİYİ BİR ARAYA GETİRİYORUZ'Panele ilişkin bilgi veren KHAS Endüstriyel İlişkiler ve Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi Didem Türköz 'Kadir Has Üniversitesi olarak, özellikle son 3 yıldır AB projeleri konusunda atılımdayız. Bu konferansı, bitmekte olan 8'inci AB Çerçeve Programı Horizon 2020'nin sonuçlarını değerlendirmek ve 2021 yılından itibaren başlayacak Horizon Europe için vizyon oluşturmak amacıyla düzenledik. KHAS'ın ev sahipliğinde Avrupa Komisyonundan uzmanlar ve sektörden çok sayıda saygın firmanın temsilcilerinin katılılacağı bu etkinlikte, geçmiş deneyimden yola çıkarak gelecek vizyonumuzu tartışacağız. AB çeçeve programları üniversite ve sanayinin iş birliği halinde proje geliştirmesini gerektiriyor. Dolayısıyla iki tarafın birbirinin çalışmalarından haberdar olması, araştırma alanında verimli ortaklıklara imza atması programın en değerli çıktılarından biri. Kadir Has Üniversitesi olarak üniversite ' sektör iş birliğine büyük önem veriyor, sektör temsilcileriyle farklı işbirlikleri için sık sık bir araya geliyoruz. Bu etkinliğin de tüm katılımcılar için değerli ortaklıklara imkan tanımasını hedeflemekteyiz.'AVRUPA İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAMIZ ŞART'KHAS Ar-Ge Kaynakları Direktörü Prof. Dr. Hasan Dağ ise, Avrupa araştırma bütçesinin 6 yılda bir yenilendiğini hatırlatarak, Türkiye'deki şirketlerin ve üniversitelerin Ar-Ge programlarında daha etkin olmalarını amaçladıklarını dile getirdi.Türkiye'de 200'den fazla üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. Dağ, 'Hepsi TÜBİTAK'tan destek almak istiyor ama o kadar mali güç yok. Dolayısıyla Türkiye'deki üniversitelerin, şirketlerin Avrupa'daki fonlara bakması gerekiyor. Bizim Avrupa ile iş birliği yapmamız şart. Türkiye'deki araştırmacılar ve özellikle de şirketler, KOBİ'ler bunun farkına vardı. Şirketleri bilgilendirmek, üniversitelerle iş birliği yapmasını sağlamayı hedefliyoruz. AB ile iş birliği yapmak zorundayız çünkü en büyük araştırma fonu onlarda. Hem onların bize hem de bizim onlara ihtiyacımız var' diye konuştu.'PROJELERLE ÜLKEYE TEKNOLOJİ KAZANDIRIYORUZ'Projelerin tekil yapılmadığını vurgulayan Prof. Dr. Dağ, 'Projeler konsorsiyumlar tarafından geliştiriliyor. Bu konsorsiyumlara dahil olmak için araştırma ekibi olmak gerekiyor. Belli bir alanda uzmanlaşan araştırma ekipleri, alacakları fon desteğiyle teknoloji geliştirip toplumun hizmetine sunabilmekte. Böylelikle, esasen projeler yaparak ülkeye teknoloji ve araştırma kazandırıyorsunuz. Avrupa'nın sizi daha iyi tanımasını sağlıyorsunuz. İletişim ne kadar artarsa ilişkiler de o kadar iyiye gidiyor. Sizi tanımayan ülkelerin sizin hakkınızda karar vermesi zordur. Ama Avrupalı paydaşlarımızla projelerde çalıştıkça onlar bizi daha iyi tanıyorlar. Dolaylı olarak yarın bir gün Türkiye'nin politik bir meselesi görüşüldüğünde görüşlerini pozitif olarak bildiriyorlar. Çünkü sizi tanıyor, iş yapabilme kapasitenizi biliyorlar. Aslında kültürel farklılıkların o kadar önemli olmadığını ve birbirimize ihtiyacımız olduğunu daha iyi anlıyorlar' ifadelerini kullandı.HORİZON 2020 NEDİR?Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa'nın bilim ve teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan birlik programı yapısıdır. İlki 1984 yılında başlatılmış olup dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programı olma özelliğini taşımaktadır. Çerçeve Programlar Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi iş birliğini teşvik etmek, AB Üye Ülkeleri, Programa Asosiye Ülkeler ve AB'nin iş birliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikaları kapsamında iş birliğini çeşitli alanlarda geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. Horizon 2020 Programının Ulusal Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi ile gerçekleştirilmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7.Çerçeve Programı yürütülmüştür. Avrupa Birliği'nin 8'inci dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan 'Horizon 2020' ise 2014-2020 yılları arasındaki dönem içerisinde yaklaşık 80 milyar avroluk bir bütçe ile hayata geçmiştir.