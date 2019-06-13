İstanbul Hububat Birliği ihracatını en fazla artıran birlik oldu

İstanbul Hububat Birliği 2019 Mayıs ayı ihracat raporunu açıkladı. Buna göre geçtiğimiz yıl 156 milyon dolar olan ihracat rakamı 2019'da yüzde 11,01 artışla 180 milyon dolara yükseldi. İstanbul Hububat Birliği, yüzde 11,01'lik yükselişle ihracatını en fazla artıran birlik oldu.

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör İhracatı 2019 Mayıs ayında Türkiye genelinde 591 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise aynı dönemde 180 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek birinci sırada yer aldı.

"2023 YILI HEDEFİMİZ İHRACATI 2 KATINA ÇIKARMAK"

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 2018 yılının sektör ihracatını şöyle değerlendirdi:

"Sektörümüz ihracatı geçen seneye göre yüzde 5 artış göstererek, 6.68 milyar dolar olarak gerçekleşirken, İstanbul Hububat Birliğimizin ihracatı yine geçen seneye göre yüzde 7,7 artışla, 1.92 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rekor kıran ihracatımızı, değerli iş insanlarımızın da özverili çalışmaları neticesinde daha fazla katma değerli hale getirip, ihracatı 2 katına çıkararak sektörün 2023 yılı hedefine ulaşmasını sağlayacağız."

"MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONLARI ÖNEMLİ"

Milli katılım organizasyonları ve info standlarla yer alınan birçok uluslararası fuara katılım sağlanmasına dikkat çeken İstanbul Hububat Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, yıl boyunca çeşitli ülkelerden alım heyeti organizasyonları düzenlemeye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Alım heyeti programlarını düzenlemeye devam edeceğiz, olumlu geri dönüşler alıyoruz. Milli katılım fuarlarıyla o ülkelere gidip ürünlerimizi tanıtıyoruz, satmaya çalışıyoruz. Alım heyetlerinde de hem ülkemizi tanıtıyoruz hem de daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. En son gerçekleştirdiğimiz 'Özel Nitelikli Alım Heyeti' organizasyonunda ilk günden 20 milyon dolarlık anlaşmalar yapıldı. Bin 200'ün üzerinde kişiyle görüşüldü. Bunlar çok önemli. Yılsonunda alım heyetlerimize katılan en iyi firmaları seçerek, 'VIP Alım Heyeti' gerçekleştireceğiz."

"YENİ ANLAŞMALARLA SATIŞ VE PAZARLAMA VERİMLİLİĞİ ARTACAK"

Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerini gerçekleştirmek ve daha katma değerli hale getirmek amacıyla İstanbul Hububat Birliği olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Haluk Okutur, " Tüm dünyada 150 milyondan fazla firma bilgisinin yer aldığı veri tabanı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, ihracatçı üyelerimiz, hedeflenen firmalara ilişkin etkin listeler oluşturabilecekler. Tedarikçilerin finansal durumlarını öğrenerek daha verimli anlaşmalar yapıp, satış ve pazarlama verimliliklerini artırabilecekler. Ayrıca bu listeler devamlı güncellendiği için, gelişmelerden anında haberdar olabilecekler. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1940 yılında ilk kez bir topluluk olarak hareket ettiği ve bu sayede 'İlk İhracatçı Birliği' olma unvanı taşıyan birliğimiz, kuruluş felsefesinin gereğini yerine getirerek, üyelerini desteklemeye devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul