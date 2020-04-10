İstanbul Hububat Birliği koronavirüse rağmen ihracatını artırdı

Dünya ekonomisini koronavirüs salgını sarsmaya devem ederken, İstanbul Hububat Birliği, virüsün etkisini artırdığı geçtiğimiz mart ayında ihracat rakamlarının 174 milyon dolara yükselme başarısı gösterdiğine dikkat çekti.

İstanbul Hububat Birliği 2020 Mart ayı ihracat raporunu açıkladı. Mart ayında dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen koronavirüs(Covid-19) salgınına rağmen, İHBİR'in 2020 Şubat ayında 170 milyon dolar olan ihracatının, 2020 Mart ayında 174 milyon dolar artışla grafikteki yükselişini koruduğu duyuruldu. İhracatını en fazla artıran birlik olduğuna dikkat çeken İHBİR, en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke ise ABD, Almanya ve Rusya Federasyonu olduğunu ifade etti.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, İHBİR'in ilk çeyrekte yüzde 1.9'luk yükselişiyle ihracatını en fazla artıran birlik olduklarını söyledi. Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör İhracatı 2020 Mart ayında, Türkiye genelinde 594 milyon dolar olarak gerçekleşirken, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2020 Mart ayında 174 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

ÜYELERİMİZ EVLERİNDEN 150 MİLYONDAN FAZLA FİRMA BİLGİSİNE ULAŞACAK

Birliğin 2 binden fazla üye firması olduğunu aktaran Okutur şunları söyledi: "Şu anda 205 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üyelerimizin hedefleri dünyanın her yerinde olmak ve ihracatlarını artırmaktır. Biz de üye firmalarımızın ihracatlarını artırmaları yolunda büyük çaba gösteriyoruz. Özellikle tüm dünyanın zorlu süreçten geçtiği bu günlerde yine ihracata ivme kazandırmak amacıyla üyelerimiz için bir veri tabanı sistemi ile yapmış olduğumuz iş birliği neticesinde, üyelerimiz evlerinden, ofislerinden 150 milyondan fazla firmanın iletişim bilgilerine ulaşabilecek ve görüşmeler sağlayabilecek. Sosyal medyadan da defalarca duyurusu yapılan bu iş birliği neticesinde olumlu geri dönüşler almaya başladık, yoğun bir ilgi var. Hatta bu sistemden faydalanmak isteyen birçok firma üyelik işlemleri için birliğimize başvurdu. Virüs nedeniyle hayata geçirdiğimiz bu sistem sayesinde hem İHBİR'in üye sayısı artacak hem de ticaret her şeye rağmen devam edecek"

VERİ TABANI SAYESİNDE SATIŞ VE PAZARLAMA VERİMLİLİĞİ ARTACAK

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, " Tüm dünyada 150 milyondan fazla firma bilgisinin yer aldığı veri tabanı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, ihracatçı üyelerimiz, hedeflenen firmalara ilişkin etkin listeler oluşturabilecekler. Tedarikçilerin finansal durumlarını öğrenerek daha verimli anlaşmalar yapıp, satış ve pazarlama verimliliklerini artırabilecekler. Ayrıca bu listeler devamlı güncellendiği için, gelişmelerden anında haberdar olabilecekler. Tüm bu olumsuz gelişmeler yaşanırken, değerli iş insanlarımızın da özverili çalışmaları neticesinde umudumuzu ve çalışma azmimizi kaybetmeden birlik beraberlik içerisinde ihracatımızı daha fazla katma değerli hale getirip, iki katına çıkararak sektörün 2023 yılı hedefine ulaşmasını sağlayacağız"şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul