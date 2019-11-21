Haberler » Güncel » İstanbul-ibb'de işten çıkarılan işçilerden imza kampanyası - Haber

İstanbul-ibb'de işten çıkarılan işçilerden imza kampanyası

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işten çıkarılan işçiler, işlerine dönebilmek için imza kampanyası başlattı.

21.11.2019 13:39 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:25
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işten çıkarılan işçiler, işlerine dönebilmek için imza kampanyası başlattı.
İBB'de işten çıkarılan işçilerin işlerine dönebilmek için başlattığı eylem devam ediyor. İşçiler eylemlerinin 88. gününde imza kampanyası başlattı. Vezneciler Metro Durağı önünde toplanan işçiler adına İSPARK'ta çalışırken işten çıkarılan Umut Aydoğan açıklama yaptı.
İBB Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında gündeme gelen işten çıkarmalarla ilgili tartışmayı hatırlatan Aydoğan, "Biz İBB işçileri olarak Büyükşehir Belediye başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun vereceği kararı sabırsızlıkla beklemekteyiz. Bugün birazdan atacağım ilk imza ile başlayacak olan "Bir imza bir aile" kampanyasıyla sadece meclisimiz haklı bulmasıyla kalmayıp hizmet ettiğimiz İstanbulluların hatta Türkiye Cumhuriyeti'nin işçinin, emekçinin yanında olduğunu göstermiş olacağız. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Ben İBB işçilerinin sesiyim. İstanbul'un sesiyim. Bu zulmü durdurun. Aileleri parçalanma noktasına gelmiş bu arkadaşlarımın mağduriyetlerini giderin. Bizler her ne olursa olsun birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Aydoğan konuşmanın ardından ilk imzayı attı. Daha sonra işten çıkarılan işçiler imza kampanyasına katıldı. 1 hafta sürecek kampanya sonrası toplanacak imzalar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderilecek.
İstanbul-ibb'de işten çıkarılan işçilerden imza kampanyası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:30 MHP Çubuk ilçe başkanlığına İhsan Mutlu atandı
16:30 Budama yaptığı fındık bahçesinden uçuruma düşüp öldü
16:29 Denizli'de minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
16:29 Bartholomeos'un evinde hırsız girişimi
16:24 Osmangazi'den Ovaakça ve Panayır'da asfalt çalışması
16:21 Fındıklı Belediyesi'nden Melih Gökçek'e gönderme: Fışkiyeyi kim kırdı?
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
15:48 İstanbul'un riskli ve sağlam zeminlerinin detaylı haritası çıkarıldı: En riskli ilçe Silivri
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi kadınlarla fotoğraf çektirip not aldı
15:12 AK Parti'yle koalisyona 'sıcak' bakan İYİ Partili Türkkan'a partisinden çok sert tepki
15:01 Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek
14:22 Kanseri yenen eşini gelin arabasıyla karşıladı
13:41 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi
12:14 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı
10:41 Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı
21.11.2019 16:30:42