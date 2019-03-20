İstanbul İbb İştiraki İGDAŞ Tecrübesini brezilya ile Paylaşıyor

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İbb İştiraki İGDAŞ tecrübesini Brezilya ile paylaşıyorİSTANBUL,(DHA)- BREZİLYA'NIN en büyük gaz dağıtım şirketi olan COMGAS ile İGDAŞ arasında, doğalgaz dağıtım sektöründe ortak çalışma alanlarının belirlenmesi ve sahip olunan tecrübelerin paylaşımı için uluslararası bir işbirliği protokolü imzalandı.Uluslararası Gaz Birliği Dağıtım Komitesi Başkanlığını yürüten ve Brezilya'nın en büyük gaz dağıtım şirketi olan COMGAS ile İGDAŞ arasında, doğalgaz dağıtım sektöründe ortak çalışma alanlarının belirlenmesi ve sahip olunan tecrübelerin paylaşımı için uluslararası bir işbirliği protokolü imzalandı.İGDAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen imza törenine İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Brezilya İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberto Caminha de Castilhos França ve İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım katıldı.'DOĞALGAZ, TÜRKİYE'NİN BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARI İÇERİSİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP'Programda konuşan İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım, şunları aktardı:'Dünyadaki gelişmelere paralel olarak hızla değişen yenilenen ve genişleyen önemli sektörlerden biri de doğalgaz sektörüdür. Bu değişim gerek doğalgaz arz kaynaklarının çeşitlenmesiyle talebin artması, gerek var olana yeni oyuncuların eklenmesi yönünde olurken, gerekse kullanıcıların artan beklentilerinin karşılanmasında hizmet kalitelerinin geliştirilmesi, yeni alt yapı modelleri ve teknolojilerin uygulanması, sistemlere entegre edilmesi yönünden de hızla ilerliyor. Önceden yenilenebilir modellerle enerjilerle doğalgaz açısından rekabet konuşulurken, şimdi yenilenebilir enerjiyle beraber kullanılan doğalgaz piyasasından bahsediyoruz. Bu piyasa hızla gelişiyor. Dünyada iklim değişikliği politikaları, karbonsuzlaştırma ve emisyonların azaltılması önemle vurgulanıyor. Bütün bu yeni gündemler sürekli güncelleme ve adaptasyonu da beraberinde getiriyor. Ülkemizde doğalgaza kısaca bakacak olursak doğalgaz Türkiye'nin birincil enerji kaynakları içerisinde çok önemli bir yere sahip olmaya başladı. Özellikle son 15 yılda ülkenin tamamında yapılan yatırımlarla pozisyonunu her geçen gün artırıyor.''İGDAŞ'IN DÜNYADA 6 BUÇUK MİLYON ABONESİNİN OLMASI ÖNEMLİ BİR MARKA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ise, programda yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:'İGDAŞ'ın dünyada 6 buçuk milyon abonesinin olması dünyada önemli bir marka olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü 6 buçuk milyar metreküp gaz üretime ve bunun ötesinde üretimiyle de beraber 8 buçuk metreküplük bir gaz ticaretini yapan bir kurum. Önümüzdeki süreçte de farklı vizyonlarda işçisiyle çalışanlarıyla da hep beraber göreceğiz. Bilgi ve tecrübe paylaşımı çok önemli. Onun için COMGAS ile beraber bilgi ve tecrübe paylaşımı içerisine girerken kendimizi sürekli yenilememiz gerekiyor. İnşallah gaz sektörünün belki de İGDAŞ dağıtım işini yaparken iletim ve temin işlerinde de farklı bir vizyonda hareket edecek. Dünyanın değişik şirketleriyle de kıyaslama faaliyeti içerisine girmesi gerekiyor. Tabi ki şebekelerin daha akıllı hale getirilmesi ve hidrojen ekonomilerin desteklenmesi ve bunun ötesinde ARGE ve İnovasyon ekosisteminin belirli noktaya getirilmesi için de İGDAŞ'ın hakikaten farklı bir pozisyonu var. Onun için bu işbirliği protokolüyle de bu amaçlarda hedeflenecektir.'(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)