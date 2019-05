İSTANBUL- İBB İTFAİYESİ SON 1 YILDA 21 BİN HAYVYAN KURTARDI

Kaynak: DHA

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ( İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Ekipleri 2018 yılında 17 bin 682, bu yılın ilk 4 ayında 3 bin 900 olmak üzere toplam 21 bin 582 hayvan kurtardı. Kurtarılan hayvanlar arasında iguana ve kartal gibi şehir hayatında az rastlanır türler de yer aldı.EN ÇOK KEDİ, KUŞ VE KÖPEKLER KURTARILIYORİtfaiye ekiplerinin kurtardığı hayvanların başında köpek, kedi ve kuş geliyor. 2018 yılında 13 bin 370, 2019 yılının Ocak ? Nisan ayında 2 bin 805 kedi kurtarıldı. Kurtarma operasyonları genellikle çatıya veya ağaca çıkıp inemeyen ya da araç motorlarına giren kedilere yönelik yapıldı. 2018 yılında 3 bin 207, 2019'un ilk 4 ayında 786 kuş da mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan kuşların önemli bir bölümünü apartman boşluğuna düşen martılar ve tel örgülere sıkışan kuşlar oluşturdu. Hayvan kurtarma operasyonlarında üçüncü sırayı ise köpekler aldı. İstanbul 'da kafasını teneke, bidon, demir parmaklıklar gibi yerlere sıkıştıran 1003 köpek 2018 yılında, 270 köpek 2019 yılında kurtarıldı.İNEK, AT VE İGUANA DA VARİtfaiye ekiplerinin kurtardığı hayvanlar arasında iguana ve kartal gibi şehir hayatında az rastlanır türler de yer aldı. Geçen yıl 65 inek, 17 at, 11 keçi, 9 koyun, 2019'da ise 30 inek, 8 at ve 1 keçi sıkıştığı ya da düştüğü yerden kurtarıldı.