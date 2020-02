İstanbul ibrahim büyükak: 'bu karakterin benim için olduğunu hissettim?

İbrahim Büyükak: 'Bu karakterin benim için olduğunu hissettim'DOĞAN GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ' Mobil uygulama üzerinden müşterilerine 1200'ü aşkın ürün ulaştıran Getir'in yeni reklam yüzü oyuncu İbrahim Büyükak oldu. Yeni reklam filminin tanıtım toplantısında Büyükak: 'Reklam filmi ile alakalı bir araya geldiğimizde kanımız uyuştu ve senaryoyu gördüğümde Necati'nin benim için oluşturulmuş bir karakter olduğunu gördüm' dedi. Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ise reklam filminden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, uygulamayı daha da geliştirmek adına, 'Biz hep müşteriyi dinleyerek uygulamamızı yönetmeye çalışıyoruz' diye konuştu. Yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı'nın oturduğu reklam filminin 20 Şubat itibariyle televizyon kanalları ve dijital platformlarda yer alacağı ifade edildi.'5 YILDA 5 ŞEHİRDEYİZ'Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, 'Şirketimizi kuralı 5 yıl oldu, İstanbul 'da başladık. İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli'ye açıldık. Biz hep müşteriyi dinleyerek Getir'i yönetmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz bize dijital ve sosyal kanallardan çok ulaşıyorlar. Sonrasında çeşitli kampanyalarımız oldu ve dünyada ilk olan bu uygulamayı daha çok duyurmaya çalıştık. Şu anda da yavaş yavaş olgunluk dönemine de gelmeye başladık' açıklamalarında bulundu.'MESAJLARIMIZI NET VERDİĞİMİZ BİR REKLAM FİLMİ OLDU'Şimdiye kadar iletişim çalışmalarında insanlara zaman kazandırdıklarını vurgulayan Tütek, 'Firmamızın özelliklerini ters köşeyle anlatan bir senaryo geldi. Bu kurguyu incelediğimizde aklımızda canlanan isim İbrahim Büyükak oldu. Reklam serimizin baş rolünde Getir'le uğraşan, aksi bir karakter var. Bu, her markanın kabul edeceği bir şey değil, biz cesur davrandık. 'Getir bi'mutluluk' sloganımızı tersten sorgulatan, iddialı bir reklam serisi oluşturduk. Eğlenceli olduğu kadar, mesajlarımızı da net verdiğimiz bir reklam filmi oldu. Ses getireceğine inandığımız serinin bundan sonraki filmlerinde de izleyicileri eğlenceli anlar bekliyor? dedi.'KARAKTERİN ÜZERİNDE EĞRETİ DURMAMASI ÇOK ÖNEMLİ'Oyuncu İbrahim Büyükak uzun zamandır kullandığı bir uygulama olduğunu dile getirerek, 'Getir ile bir araya geldiğimizde kanımız uyuştu ve senaryoyu gördüğümde Necati'nin benim için oluşturulmuş bir karakter olduğunu gördüm. Bir oyuncu için markayla ahenk ile çalışması ve karakterin üzerinde eğreti durmaması çok önemli. Zaten bildiğim, deneyimlediğim ve sevdiğim bir uygulama ile çalışmak benim için çok keyifli. Her zaman böyle dinamik ve uyumlu çalışacağınız bir marka ile karşılaşmanız mümkün değil' dedi.SENARYODA İZLEYİCİLERE TERS KÖŞE YAPILIYORSenaryoya göre İbrahim Büyükak'ın canlandırdığı Necati'nin yaşamında her şey yolunda giderken, uygulamanın hayatına girmesiyle bütün planları alt üst oluyor. Serinin ilk filminde, Necati'nin hayalleri, sevdiği kıza açılmak üzereyken mobil uygulama yüzünden suya düşüyor ve Getir'e kafayı takıyor. Her reklamda farklı bir hayal kırıklığına uğrayan Necati, serinin devam videolarında Getir'in mutlu edemediği tek kişi haline geliyor. Necati'nin düştüğü trajikomik durumları konu alan seri, Getir'in hayatı kolaylaştıran özelliklerini ters köşe yaparak izleyicilere aktarıyor.