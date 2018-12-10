İstanbul İçin Bomba Kulis İddiası: CHP'de Üsküdar İçin Ünlü Sanatçı Berhan Şimşek'in Adı Geçiyor

31 Mart 2019'daki yerel seçimler için partilerin aday belirleme çalışmaları sürerken Habertürk yazarı Nagehan Alçı CHP'de Üsküdar için ünlü bir sanatçının adının geçtiğini belirten Alçı, bu ismin Berhan Şimşek olduğunu iddia etti.

"HERKES KENDİ ADAYINI ÇIKARMA DERDİNDE"

Nagehan Alçı, "CHP'de İstanbul ve Ankara tamam, sıra İzmir'de" başlığıyla yayımlanan yazısında "CHP'nin içi cadı kazanı. Bu her zamanki durum denebilir ama yerel seçimler yaklaştığı için iktidar savaşları doruk noktasında. Herkes kendi adayını çıkarma derdinde" görüşünü dile getirdi.

"SONUÇLAR DOĞRUDAN KILIÇDAROĞLU'NA GİDİYOR"

"Duyduğuma göre Kemal Kılıçdaroğlu bu nedenle genel başkan yardımcıları dahil parti içinden birileri üzerinden kendisine ulaşan araştırma sonuçlarına güvenmiyormuş ve herkesi bypass ederek yalnızca kendisine bilgi vermesi için 4-5 şirket ile anlaşmış. Sonuçlar doğrudan Kemal Bey'e geliyor" diyen Alçı, sözlerinin devamında şu iddiayı ileri sürdü:

Kemal Kılıçdaroğlu

"ESKİ MÜFTÜ İHSAN ÖZKES OYLARI ARTIRMADA ROL OYNADI"

Üsküdar kritik bir semt. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin adayı mevcut belediye başkanı Hilmi Türkmen yüzde 45.6 ile kazanırken CHP'nin adayı İhsan Özkes yüzde 43.1 almıştı. Gerçi Özkes'in eski müftü olması oyları artırmada rol oynadı denmişti ama neticede fark çok azdı.

İhsan Özkes

"ÜNLÜ SANATÇI BERHAN ŞİMŞEK ÜSKÜDAR'I İSTİYOR"

O nedenle Üsküdar'a aday belirleme konusunda özel bir gayret sarf ediyor CHP. Üsküdar'ı isteyenlerden birinin Berhan Şimşek olduğunu duydum. Bunu ilk kez ben yazıyorum. Şimşek, Üsküdar'ı çok istiyormuş ancak teşkilat son dönemdeki seçimlerde Şimşek'in ayağındaki bir rahatsızlığı öne sürerek sahada yeterince çalışmadığını düşünüyor. O nedenle son seçimlerde listelerde kendine gerilerde yer bulabilmiş ve Meclis'e girememiş. Şimdi bu açığını televizyonlara çok çıkarak kapamaya çalışıyor.

Berhan Şimşek

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

01.11.1958 yılında Bayburt'ta doğan Berhan Şimşek, ilk öğrenimini Bayburt'ta, orta öğrenimini İstanbul Abdülhak Hamit akşam Ortaokulu'nda, lise ögrenimini Vefa Akşam Lisesi'nde tamamlamıştır.

25 yıl sinema oyunculuğu yapan Berhan Şimşek, Hosçakal Yarın, Uzlaşma, İpekçe, Işıklar Sönmesin gibi filmlerde oynamıştır. Televizyon ve dizi yönetmenliği de yapan Berhan Şimşek, Magazin Gazetecileri Derneği "En İyi oyuncu", Ankara Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu"ödüllerinin de sahibidir.

Nazım hikmet ve 68'liler Vakfı üyesi, (ÇASOD) Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Kurucu Üyesi olan Berhan Şimşek,1996-97 yıllarında Günaydın Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve 1999 yılında Milliyet Gazetesinde seçim yazıları yazmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi 10. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliği'ne seçilmiş olan Berhan Şimşek, 8 dönem Parti Meclisi Üyeliği görevini sürdürmüş ve MYK üyeliği yapmıştır. 22. dönem İstanbul Milletvekilliğine seçilmiş, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği ,Türkiye- Macaristan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yapan Berhan Şimşek 1 çocuk babasıdır.