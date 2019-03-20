İstanbul İçin Ezber Bozan Anket! İmamoğlu, Yıldırım'ın 1,5 Puan Önünde

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde açıklanan her anket, siyasiler ve seçmenlerde heyecan yaratıyor. Birçok şirket yaptıkları anketlerle seçim bölgelerinde hangi adayın ne kadar oy aldığını açıklamaya çalışıyor.

İMAMOĞLU 1,5 PUAN ÖNDE

Ada Araştırma'nın yaptığı anket sonuçlarına göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, rakibinin önünde. Ankete göre; Millet İttifakı'nın adayı İmamoğlu yüzde 43,6; Cumhur İttifakı'nda AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ise yüzde 42,1 oy alıyor.

İşte anketten çıkan sonuç;

BİR BAŞKA ANKETTE YILDIRIM 5 PUAN ÖNDE

MAK Araştırma Genel Müdürü Mehmet Ali Kulat da yaptığı son açıklamada "Bu seçimin daha sonraki yıllardaki en önemli yansıması Türk siyasetine Ekrem İmamoğlu'nu kazandırması oldu. İmamoğlu farkı 5 puana kadar düşürdü. Bu büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.