12 Mart 2019, 12:07
»»

İstanbul İçin Fırtına Uyarısı

İstanbul İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonrası için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonrası için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetlerinde (60-75 km/sa)fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Marmara Denizinde halen güney ve güneybatı yönlerinde esmekte olan rüzgarın, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetlerinde (60-75 km-sa) fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Açıklamada, ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı. - İSTANBUL Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
Kaynak: İHA