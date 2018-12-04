İstanbul İçin Konuşulan Ekrem İmamoğlu, CHP'li Belediye Başkanlarıyla Görüştü

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan önemli bir hamle geldi. İmamoğlu, adaylık gündemiyle CHP'li belediye başkanlarıyla görüştü.

İSTANBUL İÇİN İSMİ GEÇENLER

Muharrem İnce'yle birlikte Gürsel Tekin ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da adı olası adaylar arasında geçiyor.

"ÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"

"Ekrem İmamoğlu'yla geçen hafta yaptığım röportajda kendisine, 'Adaylığı istemediğiniz yönünde iddialar var ne dersiniz, İBB adayı olmak istemiyor musunuz?' diye sormuştum." diyen Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, "İmamoğlu da 'Öyle bir şey demedim' diye yanıt vermişti." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu

TOPLANTIDAN FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu, İstanbul'daki CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi. İstanbul'da yapılan toplantıya ilişkin fotoğraf ortaya çıktı.