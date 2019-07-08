08.07.2019 18:44
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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.
İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması tahmin ediliyor.
Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Kaynak: AA
Büyükçekmece, Arnavutköy, İstanbul, Çatalca, Güncel

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