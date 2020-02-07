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İstanbul için "orta kuvvette" kar uyarısı

İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren orta kuvvette kar etkili olacak.

07.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:08İstanbul için
'da bu akşam saatlerinden itibaren orta kuvvette kar etkili olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde İstanbul genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağış, önce karla karışık yağmur, ardından da kara dönerek gece boyunca sürecek. Orta kuvvette etkili olacak karın, güney sahillerinde 2-5, kuzey ve iç kesimlerinde 5-9 santimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Yarın sabah saatlerinde Avrupa yakasında, öğleden sonra ise Anadolu yakasında etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak soğuk
hava, pazartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve
don olaylarına neden olabilecek.

İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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