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Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak

Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için "turuncu" uyarı vererek Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden esecek olan rüzgarın şiddetinin saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Fırtınanın bu gece başlaması ve sabah saat 09.00'da sona ermesi bekleniyor.

29.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından için 'turuncu' uyarı verildi.

HIZI 100 KİLOMETREYE KADAR ÇIKACAK

Yapılan uyarıda; "Kuzey ve Kuzeydoğu yönünden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (saatte 70-100 kilometre) esmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."

"GECE BAŞLAYACAK, SABAH 09.00'DA SONA ERECEK"

Öte yandan şiddetli fırtınanın bugün gece saatlerinden itibaren başlayacağı ve 31 Aralık sabah saat 09.00'da sona ereceğinin bilgisi paylaşıldı.

Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


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