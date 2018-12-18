İstanbul-İçinde Çocuk Varken Otomobili Çeken Polise Soruşturma

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Kağıthane
'de içinde çocuk olan otomobili çekiciye yükleyen polis hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Kağıthane'de geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Hamidiye
Mahallesi Söyler Caddesi üzerinde 9 yaşındaki oğlu Ahmet Mert
'i kursa bırakmak için cadde üzerinde otomobilini park eden Gülbeyaz Avnamak'ın aracı, içerisinde küçük oğlu 3 yaşındaki Ömer Aybars varken çekici tarafından çekilmişti. Aracının çekildiğini öğrenen kadın otoparka giderek polislerle tartışmıştı. Bunun üzerine İstanbul
Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
, olaya karışan görevli polis hakkında idari soruşturma başlattı.
Ahmet Mert,Polis,İstanbul
Kaynak: DHA