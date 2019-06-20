20.06.2019 18:50
Haberler» Güncel» Haber

İSTANBUL - İDO'DAN  "23 HAZİRAN'DA SEFER İPTALİ" AÇIKLAMASI

İSTANBUL - İDO

İstanbul DHA- İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO)'nden 23 Haziran'da 'sefer iptali' iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur" denildi.

İstanbul DHA- İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO)'nden 23 Haziran'da 'sefer iptali' iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur" denildi.
İDO'dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"21-22 Haziran tarihleri arası Yenikapı- Bursa ve Bursa - Yenikapı hattında bazı seferler yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirilmiş olup 21 Haziran tarihinde 6 adet, 22 Haziran tarihinde 4 adet hızlı feribot seferleri ile karşılıklı olarak hizmet vermeye devam edecektir. İlgili hattımıza ait güncel sefer saatleri www.ido.com.tr adresimizden görüntüleyebilir ve 0850 222 44 36 veya 444 44 36 numaralı Çağrı Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur. 21-23 Haziran tarihleri aralığında 10 gidiş - 10 dönüş olmak üzere toplam 20 Yenikapı- Bursa ve Bursa - Yenikapı hızlı feribot seferlerimiz siz değerli yolcularımız için mevcuttur. Bu tarihler aralığında yolcu talebi olması halinde aynı hat özelinde ek seferler konulacaktır"


Kaynak: DHA
DHA, İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
19:54 Başkentte kaçak tıbbi ürün operasyonu
19:53 Sele kapılan kişinin cesedi 5 kilometre uzaklıkta bulundu
19:51 Kasapoğlu, üniversite öğrencileriyle buluştu
19:51 Soylu: "Yüzde 5,4 performansa İstanbul teslim edilmez" - İSTANBUL
19:50 "Sayıştay'da işçisine hakkı olanı verdiğim için yargılanıyorum"
19:48 Elazığ'da sağanak
19:47 ÇOMÜ'de mezuniyet coşkusu