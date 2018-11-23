23 Kasım 2018, 09:49
»»

İstanbul İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

İstanbul DHA - İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul DHA - İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle

İDO

0750 - 0945 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

0745 - 1045 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

08.30 - İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)

10.30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.00 - İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)

(Tür: İstanbul) Marmara Denizi,Mudanya,Bursa,İstanbul
23 Kasım 2018 Cuma 09:49