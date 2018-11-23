İstanbul İdo ve Budo'da Sefer İptalleri

İstanbul DHA
- İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa
Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi
'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle
İDO
0750 - 0945 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
0745 - 1045 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
BUDO
07.00 - Bursa (Mudanya
) - İstanbul (EminönüSirkeci)
08.30 - İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece
)
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu
(İhlas
)
10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)
10.30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.00 - İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)
(Tür: İstanbul)
Marmara Denizi,Mudanya,Bursa,İstanbul