29 Mart 2019, 09:00
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İstanbul- İdo ve Budo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO)'nun seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO)'nun seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle

İDO

09.20 Armutlu Tatil Koyu-Yenikapi-Kadikoy

09.50-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (EminönüSirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

14.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

16.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)

17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

18.30 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (EminönüSirkeci)

20.00 İstanbul (EminönüSirkeci) - Bursa (Mudanya)

20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

(Tür: İstanbul) Mudanya, Bursa, İstanbul, İstanbul Deniz Otobüsleri, Güncel
Kaynak: DHA