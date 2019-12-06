İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 7 milyar dolarlık atak

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2019'un ilk 11 ayında bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile yaklaşık 7 milyar dolar tutarında ihracat yaptı.

Birlik'ten yapılan açıklamaya göre, İİB, ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7 artırdı.

İİB, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile 2019 yılının ilk 11 ayında yaklaşık 7 milyar dolar tutarında ihracat yaparak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yaklaşık yüzde 7 ihracat artışı yakaladı. İİB,11 ayda yaklaşık 210 ülke pazarına ürün sattı.

İİB, kasım ayında, bir önceki yılın kasım ayına kıyasla yüzde 29,5 artışla, 800 milyon dolarlık ihracat yaptı ve kasım ayında en fazla ihracatı 79 milyon dolar ile Norveç'e gerçekleştirdi.

İİB, Kasım ayında başta Norveç, Irak, İtalya Almanya ve Birleşik Krallık olmak üzere 181 ülkeye ihracat yaptı. İstanbul İhracatçıları tarafından yapılan ihracatta değer bazında Norveç'e gemi, yat ve hizmetleri, Irak'a başta mobilya ürünleri olmak üzere kümes hayvanları, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; İtalya'ya ise fındık ve mamulleri ön plana çıktı.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği de 2019 yılının ilk 11 ayında yaklaşık 1 milyar 800 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 1,5 ihracat artışı yakaladı. İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2019'un Kasım ayında ise 180 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk 11 ayında ise yaklaşık 1 milyar 650 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Birlik, ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında bir artış sağladı. Birlik, kasım ayında ise yaklaşık 172 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 8 oranında ihracat artışı yakaladı.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk 11 ayında toplamda 930 milyon dolar tutarında ihracata imza attı.

GYHİB, kasım ayında ise bir önceki yılın ayın dönemine kıyasla yüzde 447 artışla, 162 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörü, kasım ayında Türkiye'nin ihracatını en yüksek oranla arttıran sektörü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Cem Seven, "2019'un bitmesine sayılı günler kala, 2019'u bir önceki yıla kıyasla ihracat artışı ile kapatacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA